Albizzate diventa una grande fattoria per un giorno: arriva la Festa contadina

Albizzate celebra la tradizione contadina domenica 26 ottobre, dalle 10 alle 18, in piazza IV Novembre, con una giornata dedicata all’uva, agli animali e ai prodotti locali che trasformerà il centro in un grande spazio rurale tra laboratori, dimostrazioni e sapori del territorio. A presentarla, in Comune, c’erano il sindaco Mirko Zorzo, la vice Eliana Brusa, gli Alpini, la Pro Loco, il Comitato genitori e “A Scuola di Fattoria”.

L’inaugurazione della festa è prevista alle ore 10, mentre alle 11.30 si terrà la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, un rito che richiama il legame storico della comunità con il mondo delle cascine; nel pomeriggio, alle 15, verranno scoperte le targhe di storia locale e alle 15.30 si apriranno i giochi nell’area feste, pensati per coinvolgere famiglie e bambini in un clima di convivialità.​

Il percorso si snoderà anche attraverso due sale espositive: in Sala Reni i visitatori potranno scoprire un’ampia rassegna di attrezzi agricoli, testimonianza della manualità e dell’ingegno che hanno accompagnato il lavoro nei campi in epoche diverse; in Sala Piotti, invece, spazio ad attività e percorsi tematici per i più piccoli, un invito a conoscere la cultura contadina con un approccio esperienziale e giocoso. All’esterno il programma propone momenti a contatto diretto con gli animali e le pratiche di fattoria: dall’esposizione zootecnica alla prova di mungitura con la “mascotte Camomilla”, dalla pigiatura dell’uva alla tosatura delle pecore, fino alla dimostrazione di volo dei rapaci che promette di attirare curiosi e appassionati. Non mancheranno un angolo dedicato al mondo delle api, le zucche di Halloween, il “battesimo della sella” per i più piccoli, insieme alla presenza di trattori e mezzi agricoli che racconteranno la meccanizzazione delle campagne in chiave divulgativa.​

Capitolo gastronomia: gli Alpini cureranno lo stand con bar, salamino e patatine per tutto l’arco della giornata; tra le 12 e le 14 verrà servito il pranzo con pasta al ragù o al pomodoro e costate, un menu semplice e conviviale che accompagna la socialità tipica delle feste di paese. Lungo il percorso saranno inoltre disponibili banchi dedicati alla vendita di prodotti agricoli, locali e artigianali, per sostenere la filiera corta e valorizzare le realtà produttive del Varesotto, dall’orto alla tavola.​

La festa contadina di Albizzate riunisce associazioni, scuole e famiglie in un racconto a più voci che intreccia memoria e presente: le cerimonie, gli allestimenti e le dimostrazioni restituiscono il profilo di una comunità che custodisce le proprie radici e le rilancia in chiave educativa e turistica, con attenzione alla sostenibilità e alla cultura del cibo. Tra tradizione, divulgazione e intrattenimento, l’appuntamento di domenica offre un’occasione per scoprire la storia agricola del territorio e vivere una giornata all’aria aperta, a misura di bambini e appassionati, nel cuore di Albizzate.