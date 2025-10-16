Alessio Rovera, “ultimo giro” stagionale in ELMS in Portogallo

Si avvicina l’appuntamento chiave della stagione di Alessio Rovera che l’8 novembre in Bahrain darà l’assalto al titolo mondiale endurance in classe LMGT3 a bordo della sua Ferrari 296. Intanto però, per tenere il “piede caldo”, il pilota varesino parteciperà all’ultima tappa delle ELMS (European Le Mans Series) al volante del prototipo Oreca 07 di classe LMP2 preparato da AF Corse.

A Portimao, in Portogallo, Rovera gareggerà nella “4 Ore” alternandosi alla guida con i compagni di squadra francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere per portare a termine una stagione che li ha visti vincere a Barcellona, centrare il podio a Silverstone ma anche dover fare i conti con tanti imprevisti che non hanno consentito ai tre di difendere il titolo vinto nel 2024 in categoria Pro-Am.

In teoria Perrodo e Vaxiviere hanno una minima speranza di centrare la vittoria in campionato, con 26 punti disponibili e un distacco di 25 lunghezze dalla vetta mentre Rovera ha quattro punti in meno perché ha dovuto saltare la gara di Le Castellet (quel weekend vinse a Brands Hatch con la Ferrari). Ma, appunto, è solo una questione di matematica ed è quasi impossibile ribaltare la situazione con il team Algarve in testa (91) ed eventualmente il team AO by TF secondo (82) saldamente avanti.

Gli obiettivi più concreti sono quindi il mantenimento del terzo gradino del podio e, perché no, il tentativo di aggiungere un successo di classe alla collezione. «A Portimao l’anno scorso ci laureammo campioni in un weekend combattutissimo – spiega Rovera – Staolta avremo meno pressioni e chissà che questo possa in qualche modo favorirci. Nel pre-gara abbiamo lavorato sulla messa a punto per un circuito molto bello da guidare ma anche piuttosto unico. Cercheremo di chiudere questa ELMS con un’ultima soddisfazione».

Al round finale del campionato sono iscritte 44 vetture in totale, 21 delle quali sono prototipi LMP2. Il fine settimana portoghese va in scena da giovedì a sabato con le qualifiche di LMP2 Pro-Am previste al venerdì e con la “4 Ore di Portimao” che si disputa sabato con partenza alle 15.30 ora italiana e conclusione alle 19,30.