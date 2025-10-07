Alla comunità evangelica di Caldana un concerto di ottoni

Mercoledì 8 ottobre alla Comunità un ensemble di giovani musicisti tedeschi in tournée internazionale. Un pomeriggio di musica e incontro tra culture

Un pomeriggio di musica e incontro tra culture attende Caldana. Mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 18, nella sede della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese (via IV Novembre 12, Caldana, frazione di Cocquio Trevisago), si terrà un concerto speciale di un ensemble di ottoni formato da giovani musicisti provenienti da due scuole tedesche.

Il gruppo, già protagonista di esibizioni in varie parti del mondo, farà tappa in Italia nell’ambito della sua tournée internazionale, proponendo un programma musicale vario e coinvolgente, che spazia dai brani della tradizione classica a interpretazioni più moderne e pop.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità Evangelica Ecumenica, non sarà solo un appuntamento musicale, ma anche un’occasione di scambio culturale e amicizia internazionale. Come sottolineano gli organizzatori, “la musica unisce e fa nascere legami che superano i confini”.

Al termine del concerto, tutti i presenti saranno invitati a condividere un aperitivo conviviale, per proseguire insieme il momento di incontro e dialogo tra pubblico e musicisti.

Un evento che promette di unire fede, spiritualità e spirito di comunità nel cuore di Caldana.