Alla Croce Rossa di Varese un corso di difesa personale per i soccorritori

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese promuove Io mi difendo, un modulo formativo gratuito dedicato alla sicurezza personale degli operatori volontari Cri, realizzato in collaborazione con Accademia dello Sport Varesina e condotto dall’istruttore Stefano Gallucci.

I dettagli del corso

Il corso si svolge domenica 19 ottobre dalle 14:00 alle 17:00 nella sede Cri di Varese in Via Jean Henry Dunant 2.

Il modulo è pensato per chi opera in contesti sanitari, di emergenza e di assistenza, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e realistici per prevenire e gestire situazioni di rischio. Il contenuti del corso riguardano: consapevolezza degli spazi, tecniche di de-escalation, gestione delle distanze, svincoli da prese e uscita in sicurezza, sempre in coerenza con le procedure Cri e nel pieno rispetto della persona.

Un corso pratico e orientato al servizio

A condurre il corso è Stefano Gallucci, istruttore dell’Accademia dello Sport Varesina con esperienza nella formazione su difesa personale e sicurezza degli operatori. La sessione di domenica ha un taglio pragmatico e orientato al servizio.

Informazioni e iscrizioni

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare tramite Whatsapp il numero 3885864910.