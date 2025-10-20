Alla “Gymnasium Arena” di Clivio una serata di grande boxe con 12 match ufficiali

Sabato 25 ottobre il Palamonti Limax di Clivio ospita la Gymnasium Arena, una serata dedicata alla boxe olimpica con 12 match ufficiali e atleti da tutta la Lombardia

Dodici incontri ufficiali di pugilato olimpico, una platea di giovani atleti, palestre da tutta la Lombardia e il desiderio di ridare valore a uno sport troppo spesso dimenticato: è questo lo spirito di “Gymnasium Arena”, l’evento in programma sabato 25 ottobre 2025 al Palazzetto Palamonti Limax di Clivio, in via Azimonti 4.

Organizzata dalla Gymnasium Boxing Club di Oggiona con Santo Stefano, guidata dal maestro Alfonso Sito, la serata sarà un’occasione di sport, socialità e promozione del pugilato come disciplina educativa, inclusiva e formativa per le nuove generazioni.

Boxe e comunità: un binomio vincente

L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Clivio, Saltrio, Viggiù e Oggiona con Santo Stefano, nasce con l’obiettivo di promuovere il pugilato a livello locale e provinciale, offrendo una serata di qualità sia per gli appassionati che per chi si avvicina per la prima volta a questo sport.

«Il pugilato – spiegano gli organizzatori – è una scuola di vita, insegna rispetto, disciplina e resilienza. Con questa serata vogliamo riportarlo al centro, come sport e come veicolo di valori».

Dodici match, nove palestre, una passione comune

A salire sul ring saranno atleti di nove società sportive, tra cui quattro pugili di casa della Gymnasium Boxing Club: Abdallah Rayen, Arcieri Tommaso, Kukmenko Oleksandr, Lahnine Omar.

A sfidarsi nei 12 match ufficiali anche pugili provenienti da: Master Boxe di Busto Arsizio, Boxe Legnano di Legnano, V.T. Boxe di Chieve, T.B.T. Pugilistica Gallaratese di Gallarate, Black Tiger di Cassano Magnago, Boxe Team Gladiators di Vanzago, Arte Nobile Boxe di Usmate Velate, Fighting Ground Boxing Club di Marnate, Pro Fight di Dusino San Michele.

Sport, socialità e gusto

La serata sarà accompagnata da uno stand gastronomico curato da Ivantus, per rendere l’evento anche un momento conviviale, aperto a famiglie, giovani e curiosi, in un’atmosfera accogliente e aggregante.