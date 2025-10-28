Varese News

Scuola

Alla primaria di Cunardo nuovo gestore per la mensa che diventa spazio educativo e sostenibile

La mensa è pensata come un vero e proprio spazio educativo dove il pasto si trasforma in occasione di conoscenza e condivisione

mensa scolastica - markas

Da quest’anno la mensa della scuola primaria di Cunardo ha un nuovo gestore che assicura a circa 100 alunni pasti equilibrati e gustosi. La mensa, attiva durante i rientri pomeridiani, è pensata come un vero e proprio spazio educativo dove il pasto si trasforma in occasione di conoscenza e condivisione.

Mercoledì 29 ottobre la scuola festeggerà l’avvio del servizio con uno speciale menù di benvenuto, concluso da una torta al cioccolato, e ogni alunno riceverà una matita arcobaleno, simbolo di creatività e partecipazione.

«Per noi di Markas la mensa scolastica è molto più di uno spazio per i pasti: è ambiente di inclusione, crescita e educazione giorno dopo giorno», spiega Lidia Testa, Nutritional Service Specialist. Anche a Cunardo la filosofia “zero sprechi” è centrale: ingredienti freschi e bilanciati, attenzione alla riduzione di scarti e imballaggi e particolare cura alla sostenibilità ambientale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.