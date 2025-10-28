Alla primaria di Cunardo nuovo gestore per la mensa che diventa spazio educativo e sostenibile
La mensa è pensata come un vero e proprio spazio educativo dove il pasto si trasforma in occasione di conoscenza e condivisione
Da quest’anno la mensa della scuola primaria di Cunardo ha un nuovo gestore che assicura a circa 100 alunni pasti equilibrati e gustosi. La mensa, attiva durante i rientri pomeridiani, è pensata come un vero e proprio spazio educativo dove il pasto si trasforma in occasione di conoscenza e condivisione.
Mercoledì 29 ottobre la scuola festeggerà l’avvio del servizio con uno speciale menù di benvenuto, concluso da una torta al cioccolato, e ogni alunno riceverà una matita arcobaleno, simbolo di creatività e partecipazione.
«Per noi di Markas la mensa scolastica è molto più di uno spazio per i pasti: è ambiente di inclusione, crescita e educazione giorno dopo giorno», spiega Lidia Testa, Nutritional Service Specialist. Anche a Cunardo la filosofia “zero sprechi” è centrale: ingredienti freschi e bilanciati, attenzione alla riduzione di scarti e imballaggi e particolare cura alla sostenibilità ambientale.
