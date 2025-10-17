Varese News

Alla scoperta dei Koroway e delle loro case sugli alberi: a Saronno un viaggio nel cuore di Papua

L’iniziativa è proposta venerdì 17 ottobre dall’Angolo dell’Avventura Saronno, gruppo impegnato da anni nella divulgazione della cultura del viaggio e dell’esplorazione

Incontri

17 Ottobre 2025

Una serata per esplorare una delle realtà più remote e affascinanti del pianeta: è quella in programma venerdì 17 ottobre alle 21 all’Auditorium Aldo Moro di Saronno, dove sarà presentato il reportage di viaggio “I Koroway di Papua”.

L’iniziativa è proposta dall’Angolo dell’Avventura Saronno, gruppo impegnato da anni nella divulgazione della cultura del viaggio e dell’esplorazione.

I protagonisti della serata sono i Koroway, una delle ultime tribù ancora in gran parte isolate dal mondo moderno, che vivono nella giungla della Papua sud-occidentale. La loro particolarità? Abitano in case costruite sugli alberi, che possono raggiungere anche i 50 metri d’altezza.

Contattati per la prima volta dall’uomo bianco solo nel 1974, i Koroway sono oggi considerati uno degli ultimi gruppi umani a mantenere uno stile di vita tradizionale, in armonia con la natura.

Durante la serata, i viaggiatori dell’Angolo dell’Avventura condivideranno immagini, racconti ed esperienze di un viaggio che ha voluto documentare l’incontro con una cultura “altra”, senza filtri, con rispetto e curiosità.

L’ingresso è libero

