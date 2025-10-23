Varese News

Alla scoperta del Museo Bodini: visita guidata insieme alla direttrice

Domenica 26 ottobre alle 16 Lara Treppiede guiderà il pubblico lungo il percorso espositivo del Museo 

26 Ottobre 2025

Dopo l’incontro ospitato da Materia e dedicato alla Porta Santa realizzata da Floriano Bodini per la Basilica di San Giovanni Laterano, l’interesse e la curiosità attorno a quest’opera simbolo del maestro di Gemonio si trasformano ora in un’occasione di scoperta dall’opera dell’artista.

Domenica 26 ottobre alle ore 16, il Museo Floriano Bodini propone una visita guidata speciale con la direttrice Lara Treppiede per approfondire il rapporto tra arte, spiritualità e materia, da sempre al centro della ricerca di Bodini. L’iniziativa nasce proprio dal dialogo e dalle suggestioni emerse durante la serata di Materia, che ha restituito la forza e l’attualità di un artista capace di dare forma al sacro con un linguaggio contemporaneo e profondamente umano.

La visita offrirà l’occasione di rileggere l’opera di Bodini attraverso documenti, fotografie e modelli preparatori che raccontano la nascita di uno dei suoi lavori più importanti. Per partecipare iscrizione alla mail info@museobodini.it

23 Ottobre 2025
