Alle Arti di Gallarate due sabati dedicati al teatro amatoriale in memoria di don Alberto Dell’Orto

Due compagnie amatoriali di Gallarate e dintorni tornano a calcare il palco del Teatro delle Arti per la 6ª Rassegna di Teatro Amatoriale, dedicata alla memoria di don Alberto Dell’Orto, figura molto amata, scomparsa nel 2020.

Gli appuntamenti si terranno sabato 18 e sabato 25 ottobre, sempre alle ore 15.00, nella sala di via Don Minzoni 5.

L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e condivisione, un omaggio a chi ha creduto nel valore culturale e sociale del teatro, facendo del teatro gallaratese una sala di qualità, frequentata dalle migliori compagnie italiane e con una proposta che punta sempre in alto.

Due spettacoli, due compagnie

Ad aprire la rassegna sarà, sabato 18 ottobre, il G.T.C. – Gruppo Teatrale Crennese (nella foto di apertura, in un precedente spettacolo) che porterà in scena “7 minuti” di Stefano Massini, un intenso dramma corale che affronta temi di attualità come il lavoro, la solidarietà e la dignità femminile.

Il secondo appuntamento, sabato 25 ottobre, sarà con la Compagnia Teatrale Dietro le Quinte, che presenterà “Il piccolo principe”, ispirato al celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Uno spettacolo pensato per adulti e bambini, tra poesia e riflessione.

Ingresso e prenotazioni

Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 5 euro per i bambini fino alla quinta elementare.

È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni@compagniadietrolequinte.it.

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno di alcune realtà del territorio, tra cui Gym’s, PB Sistemi, La Tessitura tecnoimp, che continuano a credere nel valore del teatro come spazio di comunità.