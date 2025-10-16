Alle Arti di Gallarate due sabati dedicati al teatro amatoriale in memoria di don Alberto Dell’Orto
Sesta edizione della rassegna pomeridiana che dà spazio al teatro locale e omaggia il sacerdote "anima" della sala di via don Minzoni, scomparso nel 2020
Due compagnie amatoriali di Gallarate e dintorni tornano a calcare il palco del Teatro delle Arti per la 6ª Rassegna di Teatro Amatoriale, dedicata alla memoria di don Alberto Dell’Orto, figura molto amata, scomparsa nel 2020.
Gli appuntamenti si terranno sabato 18 e sabato 25 ottobre, sempre alle ore 15.00, nella sala di via Don Minzoni 5.
L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e condivisione, un omaggio a chi ha creduto nel valore culturale e sociale del teatro, facendo del teatro gallaratese una sala di qualità, frequentata dalle migliori compagnie italiane e con una proposta che punta sempre in alto.
Due spettacoli, due compagnie
Ad aprire la rassegna sarà, sabato 18 ottobre, il G.T.C. – Gruppo Teatrale Crennese (nella foto di apertura, in un precedente spettacolo) che porterà in scena “7 minuti” di Stefano Massini, un intenso dramma corale che affronta temi di attualità come il lavoro, la solidarietà e la dignità femminile.
Il secondo appuntamento, sabato 25 ottobre, sarà con la Compagnia Teatrale Dietro le Quinte, che presenterà “Il piccolo principe”, ispirato al celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Uno spettacolo pensato per adulti e bambini, tra poesia e riflessione.
Ingresso e prenotazioni
Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 5 euro per i bambini fino alla quinta elementare.
È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni@compagniadietrolequinte.it.
La rassegna è resa possibile grazie al sostegno di alcune realtà del territorio, tra cui Gym’s, PB Sistemi, La Tessitura tecnoimp, che continuano a credere nel valore del teatro come spazio di comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.