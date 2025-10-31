All’istituto Newton di Varese il “Progetto Giovani” del Rotary Club: una giornata per scegliere il futuro
Sabato 22 novembre un pomeriggio di incontri con docenti, professionisti e universitari. In palio dieci borse di studio per gli studenti partecipanti
Sabato 22 novembre, dalle 14 alle 18, all’Istituto “Isaac Newton” di via Zucchi 3 a Varese, si terrà una giornata interamente dedicata all’orientamento universitario rivolta agli studenti e alle studentesse del quarto e quinto anno delle scuole superiori della provincia di Varese.
L’iniziativa, dal titolo “Progetto Giovani – Orientamento universitario”, è organizzata dal Rotary Club Varese in collaborazione con i Rotary Club del gruppo Seprio, con il patrocinio della Provincia di Varese e in accordo con gli enti scolastici, il Tavolo Genitori ASVA e la Fondazione Sodalitas.
Un’occasione concreta per orientarsi tra studi e professioni
L’obiettivo dell’evento è offrire ai giovani un’occasione di confronto diretto con docenti universitari, studenti e professionisti provenienti da diversi ambiti accademici e lavorativi.
Saranno infatti presenti rappresentanti delle principali aree di studio universitarie – tra cui Ingegneria, Medicina, Economia, Informatica, Agraria, Farmacia, Design, Lingue e molte altre – pronti a illustrare percorsi formativi, prospettive professionali e testimonianze dirette di chi quegli studi li vive ogni giorno
A differenza dei tradizionali open day, il “Progetto Giovani” punta a creare un dialogo aperto e informale tra studenti, genitori, università e mondo del lavoro. Accanto ai docenti, interverranno imprenditori e professionisti di settore che offriranno un racconto concreto delle attività e delle competenze richieste dalle diverse professioni
Programma della giornata
L’incontro si aprirà alle ore 14:00 con i saluti istituzionali in aula magna alla presenza di autorità scolastiche e amministrative.
Dalle 14:45 i partecipanti potranno spostarsi nelle aule dedicate ai vari indirizzi di studio, dove avranno luogo le presentazioni e i momenti di confronto.
La giornata si concluderà alle 18:00 con la consegna di 10 borse di studio sotto forma di gift card da 500 euro per l’acquisto di materiali didattici, messe a disposizione dal Rotary Club Varese e assegnate a sorteggio tra i partecipanti.
Formazione e partecipazione
L’evento, gratuito e riconosciuto come attività valida ai fini dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), rilascerà ai partecipanti un attestato nominativo di partecipazione.
Le iscrizioni sono obbligatorie e aperte fino a domenica 16 novembre 2025 tramite il link https://forms.gle/ftSdPnNnrdU7KZzk7
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Rotary Club Varese all’indirizzo rotaryvarese@hotmail.it o l’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese (isisvarese@isisvarese.it)
