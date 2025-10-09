Varese News

Scuola

Orientamento Scolastico

All’Ite Tosi di Busto il liceo del Made in Italy: al Salone dei Mestieri tutte le novità del prossimo anno scolastico

Dal 14 al 18 ottobre alle Ville Ponti di Varese ci saranno incontri, desk, seminari e attività pratiche per accompagnare studenti e famiglie alla scoperta dell’offerta formativa nel territorio varesino

salone orientamento

Dal 14 al 18 ottobre le Ville Ponti di Varese ospiteranno l’edizione 2025 del Salone dei Mestieri e delle Professioni, il principale evento provinciale dedicato all’orientamento scolastico e professionale. Coinvolgerà oltre 4000 studenti di terza media ( dei 7500 totali), con 43 scuole aderenti e un programma fitto di incontri, testimonianze e workshop per aiutare ragazze e ragazzi – e le loro famiglie – a scegliere con consapevolezza il percorso da intraprendere dopo le scuole medie. Sono circa 300 i percorsi offerti dalle scuole di Varese che verranno presentati all’interno di filiere formative uniche e non come brand di scuole singole.

«Il Salone – ha sottolineato il presidente della Provincia Marco Magrini – è molto più di un evento: è uno spazio di ascolto e scoperta, pensato per studenti, docenti, famiglie e operatori».

I nuovi corsi in arrivo

Come ogni anno, il Salone sarà anche l’occasione per presentare le novità dell’offerta formativa 2026-2027, frutto del lavoro condiviso nel Tavolo Unico Scuola Formazione Lavoro, che unisce mondo scolastico, economico e istituzionale per contrastare il disallineamento tra domanda e offerta nel mondo del lavoro.

Ecco i nuovi corsi attivati nelle scuole e nei centri di formazione:

Istruzione:

  • ITE E. Tosi – Busto Arsizio: Liceo del Made in Italy
  • IP P. Verri – Busto Arsizio: Enogastronomia e ospitalità alberghiera (serale)
  • IISS G. Falcone – Gallarate: Tecnico delle produzioni alimentari – lavorazione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
  • IP L. Einaudi – Varese: Servizi culturali e dello spettacolo (serale)

Formazione professionale (IeFP):

  • Agenzia Formativa – Gallarate: Tecnico del legno per carpenteria e edilizia
  • Agenzia Formativa – Tradate: Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili
  • Fondazione Enaip – Varese: Operatore grafico – stampa

Tra i corsi che non verranno più proposti, però, c’è quello dedicato alla logistica dell’Istituto Newton di Varese.

Cosa troveranno gli studenti al Salone

Durante le mattine dal 14 al 17 ottobre, i partecipanti visiteranno i desk informativi allestiti da scuole e CFP, gestiti dagli stessi studenti delle superiori, in modalità peer to peer, affiancati da imprenditori, formatori e professionisti.

In parallelo, si svolgeranno i seminari del ciclo “Destinazione Futuro”, pensati per aiutare i ragazzi a capire meglio i propri interessi e il futuro del mercato del lavoro. Il pomeriggio del 17 ottobre si terrà inoltre un incontro speciale dedicato a sindaci, dirigenti scolastici e formatori per riflettere sul futuro della rete scolastica alla luce della transizione demografica.

Il 18 ottobre sarà la giornata dedicata alle famiglie, con conferenze, laboratori e momenti di confronto per scegliere insieme il percorso più adatto.

L’orientamento come ponte tra scuola e lavoro

Il tema dell’orientamento come investimento strategico è stato sottolineato da tutti gli enti promotori. «Quest’anno il Ministero ha riportato le passerelle tra scuole per facilitare i passaggi on caso di ripensamento. Ci sono poi i nuovi percorsi 4+2 e altre situazioni e contesti per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro –  ha spiegato Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale –. Ma serve anche aggiornare i docenti sulle novità emergenti e coinvolgere le famiglie per un’alleanza educativa efficace».

Il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello ha ricordato come eventi come questo siano «ponti concreti tra scuola e mondo del lavoro», essenziali per ridurre il mismatch tra formazione e occupazione: «Oggi il gap è mitigato dagli ITS, ma va fortificato. È necessario che la scuola si adatti ai nuovi ritmi imposti dalla tecnologia e dal mercato».

L’obiettivo del tavolo di confronto è quello di veder confermati i dati degli ultimi anni con il 45% dei ragazzi che sceglie un percorso liceale, più del 35% quello tecnico e poco meno del 15% i corsi professionali.

Una guida da 25 anni al fianco degli studenti

Il Salone sarà anche l’occasione per celebrare i 25 anni della Guida PerCorsi, strumento di orientamento distribuito a migliaia di studenti e famiglie. «È un esempio concreto di come l’orientamento sia diventato nel tempo sempre più mirato e personalizzato», ha detto Magrini.

di
Pubblicato il 09 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.