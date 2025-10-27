“Alt! Ripartiamo insieme verso nuove destinazioni”: a Busto Arsizio la nuova raccolta fondi di Progetto98

La Cooperativa Sociale Progetto98 lancia una nuova iniziativa solidale per sostenere le persone con disabilità acquisita e aiutarle a ritrovare autonomia e libertà di movimento. La campagna, dal titolo “Alt! Ripartiamo insieme verso nuove destinazioni”, verrà presentata martedì 28 ottobre 2025 alle ore 10.45 presso il Centro Socio Educativo di Busto Arsizio, in via Pozzi 3.

L’obiettivo è raccogliere 60.000 euro entro marzo 2026 per l’acquisto di un nuovo furgone accessibile e per coprire i costi di manutenzione e carburante per un anno. Un mezzo che, per molti, rappresenta molto più di un semplice veicolo: è uno strumento di libertà, partecipazione e inclusione.

«A noi serve un mezzo, altrimenti come facciamo a dire che siamo liberi? Perché per alcuni libertà è viaggiare, ma per altri è semplicemente potersi spostare», racconta Francesco, uno degli utenti della cooperativa.

Durante la presentazione, sarà possibile visitare il laboratorio di falegnameria, dove gli utenti del centro stanno realizzando gadget solidali che accompagneranno la raccolta fondi.

Da ventisette anni, Progetto98 opera sul territorio della provincia di Varese, con sedi a Somma Lombardo e Busto Arsizio, offrendo percorsi educativi, laboratori e servizi di trasporto dedicati a persone che, dopo un coma o un evento traumatico, devono ricostruire la propria quotidianità.