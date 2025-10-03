Varese News

Alzabandiera e festa con la Tre Valli Varesine per l’inizio della scuola a Luvinate

Alla Scuola Primaria di Luvinate un inizio d’anno carico di emozione con l’alzabandiera, il canto dell’Inno e l’intervento del presidente della Società Ciclistica Binda

Generico 29 Sep 2025

Con l’alzabandiera e il canto dell’Inno d’Italia, la Scuola Primaria di Luvinate ha dato ufficialmente il via al nuovo anno scolastico, in una mattinata che ha unito emozione, istituzioni e spirito di comunità.

Insieme agli alunni e alle insegnanti, hanno partecipato all’iniziativa i sindaci di Barasso e Luvinate, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori”, i volontari della Protezione Civile Intercomunale Casciago-Barasso-Luvinate, il Comandante della Polizia Locale di Comerio-Gavirate-Luvinate, i volontari scuola, le famiglie e anche i bambini della Scuola Materna di Luvinate.

Un inizio carico di significato

Il tradizionale momento dell’alzabandiera ha rappresentato l’avvio simbolico di un nuovo cammino scolastico e formativo per la comunità. Un gesto semplice, ma denso di significato, che ogni anno rinnova il senso di appartenenza e di impegno collettivo.

Sport e scuola: la lezione della Tre Valli

A rendere la giornata ancora più speciale, la presenza del presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda, Renzo Oldani, in occasione del passaggio della Tre Valli Varesine, in programma per martedì 7 ottobre 2025, attraverso i territori di Barasso e Luvinate, accendendo l’attenzione sul ciclismo e sulle eccellenze sportive del territorio.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
