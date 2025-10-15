“Amani for Gede”, un viaggio in Kenya racconta come nasce la scuola della speranza
La nuova struttura permetterà ai bambini della piccola comunità di studiare in un luogo sicuro e accogliente e di sognare un futuro migliore
Nel villaggio di Gede in Kenya, a pochi chilometri dalla costa dell’Oceano Indiano, una nuova scuola potrebbe aiutare i bambini a sperare in un futuro migliore. Un sogno che si sta trasformando in realtà grazie all’associazione Merisha for Kenya: l’organizzazione della provincia di Varese, che grazie al progetto “Amani for Gede” è al lavoro per costruire una struttura nuova e accogliente dove ospitare i piccoli alunni e i loro insegnanti.
La situazione oggi
Merisha for Kenya è attiva a Gede dal 2020 con una serie di progetti per aiutare i bambini a frequentare la scuola. Allora, i bambini frequentavano le lezioni all’interno di un’unica capanna, affiancati solamente da due insegnanti. Oggi, la scuola ospita gratuitamente 140 bambini, ha sette insegnanti, due cuochi, un assistente e dà la possibilità a tre bimbi con bisogni educativi speciali di avere le assistenze di cui necessitano.
Resta però molto da fare. Al momento, la scuola è in affitto, ma per offrire agli studenti un servizio adeguato, è necessaria una sede nuova. Merisha for Kenya si sta adoperando per realizzarla e ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese del cantiere.
Una scuola accogliente e sicura, il progetto “Amani for Gede”
La scuola ideata da Merisha for Kenya vuole essere uno spazio accogliente e sicuro per i bambini di Gede. Il progetto prevede due edifici dove verranno individuate le aule, una sala ristoro con cucina, un laboratorio, un’area insegnanti, servizi igienici e un ampio spazio all’aperto con un’area giochi e l’orto scolastico.
Un viaggio per raccontare il villaggio di Gede
VareseNews racconterà la realtà del villaggio di Gede, dei suoi piccoli alunni, delle loro famiglie e delle insegnanti attraverso il reportage di Lorenzo Franzetti, che all’inizio di novembre accompagnerà la presidente di Merisha for Kenya Francesca Tria nei luoghi dove sorgerà la nuova scuola.
Come aiutare a far nascere una scuola
È già possibile contribuire alla raccolta fondi per sostenere la costruzione della nuova scuola di Gede e a tutti i progetti a sostegno degli studenti e delle loro famiglie sul sito dell’associazione Merisha for Kenya a questo link.
