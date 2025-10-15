“Amani for Gede”, un viaggio in Kenya racconta come nasce la scuola della speranza

Nel villaggio di Gede in Kenya, a pochi chilometri dalla costa dell’Oceano Indiano, una nuova scuola potrebbe aiutare i bambini a sperare in un futuro migliore. Un sogno che si sta trasformando in realtà grazie all’associazione Merisha for Kenya: l’organizzazione della provincia di Varese, che grazie al progetto “Amani for Gede” è al lavoro per costruire una struttura nuova e accogliente dove ospitare i piccoli alunni e i loro insegnanti.

La situazione oggi

Merisha for Kenya è attiva a Gede dal 2020 con una serie di progetti per aiutare i bambini a frequentare la scuola. Allora, i bambini frequentavano le lezioni all’interno di un’unica capanna, affiancati solamente da due insegnanti. Oggi, la scuola ospita gratuitamente 140 bambini, ha sette insegnanti, due cuochi, un assistente e dà la possibilità a tre bimbi con bisogni educativi speciali di avere le assistenze di cui necessitano.

Resta però molto da fare. Al momento, la scuola è in affitto, ma per offrire agli studenti un servizio adeguato, è necessaria una sede nuova. Merisha for Kenya si sta adoperando per realizzarla e ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese del cantiere.

Una scuola accogliente e sicura, il progetto “Amani for Gede”

La scuola ideata da Merisha for Kenya vuole essere uno spazio accogliente e sicuro per i bambini di Gede. Il progetto prevede due edifici dove verranno individuate le aule, una sala ristoro con cucina, un laboratorio, un’area insegnanti, servizi igienici e un ampio spazio all’aperto con un’area giochi e l’orto scolastico.

Un viaggio per raccontare il villaggio di Gede

Il progetto della nuova scuola di Gede ideato da Merisha for Kenya

VareseNews racconterà la realtà del villaggio di Gede, dei suoi piccoli alunni, delle loro famiglie e delle insegnanti attraverso il reportage di Lorenzo Franzetti, che all’inizio di novembre accompagnerà la presidente di Merisha for Kenya Francesca Tria nei luoghi dove sorgerà la nuova scuola.

Come aiutare a far nascere una scuola

È già possibile contribuire alla raccolta fondi per sostenere la costruzione della nuova scuola di Gede e a tutti i progetti a sostegno degli studenti e delle loro famiglie sul sito dell’associazione Merisha for Kenya a questo link.