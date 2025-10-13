Amaro Rubino protagonista al TTG: il liquore varesino testimone dell’eccellenza lombarda

L’Amaro Rubino, nato ai piedi delle Alpi varesine, è tra i protagonisti del progetto “Gusta e vivi l’autenticità di un territorio che unisce: la Lombardia”, presentato da CNA Turismo e Commercio Lombardia al TTG Travel Experience 2025.

«La Lombardia è una regione che unisce: tradizione e innovazione, imprese e comunità locali, territori diversi ma legati da un’unica visione di accoglienza e qualità» ha dichiarato Andrea Gaudenzi, Presidente di CNA Turismo e Commercio Lombardia, ringraziando le imprese che «Con passione e impegno, raccontano ogni giorno l’autenticità del nostro territorio».

Il liquore varesino è stato scelto come una delle oltre venti eccellenze artigiane lombarde valorizzate attraverso un video realizzato da CNA Lombardia con la foodblogger Federica Bottini. Girato direttamente nei luoghi che custodiscono le eccellenze artigiane ed enogastronomiche del territorio. Il progetto, coordinato da Silvia Boccetti, responsabile regionale del Raggruppamento, ha messo in luce la forza del lavoro sinergico tra imprese, artigiani e operatori turistici, uniti dall’obiettivo comune di valorizzare la Lombardia attraverso la qualità delle esperienze offerte.

«Regione Lombardia ha accolto con grande apprezzamento questo progetto, che valorizza il turismo esperienziale e l’eccellenza manifatturiera lombarda – ha sottolineato Barbara Mazzali, Assessore al Turismo – Il docu-film è un racconto emozionale del Made in Lombardia: storie di passione, creatività e qualità che rendono unico il nostro territorio».

«Nel quadro di incertezza geopolitica e geoeconomica la sinergia crescente tra turismo e artigianato deve costituire uno dei pilastri della crescita, consolidando qualità e marketing delle nostre produzioni locali – ha evidenziato Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia – Chiediamo alle istituzioni, specialmente a Regione, di agire in modo sistemico sull’attrattività del territorio».

Il turismo lombardo, sempre più protagonista nel panorama nazionale e internazionale, ha comunque confermato anche quest’anno la propria capacità di attrarre visitatori attraverso un’offerta autentica, sostenibile e profondamente legata al territorio. E i dati confermano il trend positivo: nel 2024 la Lombardia ha registrato 21 milioni di arrivi e oltre 53 milioni di presenze, con una quota di turisti stranieri pari al 67% e una permanenza media di 2,3 notti. Nei primi cinque mesi del 2025 la crescita è proseguita, con un incremento del 6% delle presenze e una quota di visitatori stranieri salita al 75%. «Questi numeri dimostrano la forza attrattiva della nostra regione – ha osservato Gaudenzi – ma anche la necessità di consolidare i risultati raggiunti, continuando a valorizzare l’autenticità e offrendo esperienze sempre più qualificate e su misura».