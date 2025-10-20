Ambiente, scuola e territorio: a Cittiglio l’anno scolastico parte all’insegna della sostenibilità
Dalle rastrelliere alle pulizie ambientali, passando per il pedibus e i podcast: l’educazione ambientale parte dalle scuole di Cittiglio
Un avvio d’anno ricco di iniziative green per gli alunni della scuola primaria e secondaria di Cittiglio, protagonisti di due settimane dedicate all’ambiente, alla cittadinanza attiva e alla collaborazione con associazioni e istituzioni locali. L’obiettivo è chiaro: educare le nuove generazioni alla cura del territorio e alla sostenibilità, nel solco del progetto Green School.
Nuove rastrelliere e pedalate consapevoli
Il primo appuntamento simbolico si è svolto giovedì 9 ottobre, con l’inaugurazione di due nuove rastrelliere per biciclette, donate dall’Associazione Cycling Sport Promotion. Un gesto concreto che promuove la mobilità sostenibile e rafforza il legame tra l’associazione e le scuole cittadelle, impegnate ormai da anni nel percorso Green School.
Sabato 11 ottobre è stata la volta della pulizia della pista ciclabile, un tratto importante del territorio che è stato ripulito grazie alla partecipazione di bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, il sindaco e l’assessore. L’attività si è svolta nell’ambito dell’iniziativa “Amiamo le nostre Valli”, guidata da un volontario dell’Associazione Amo Madre Terra.
Pedibus e podcast: i ragazzi in prima linea
Martedì 14 ottobre i ragazzi della Scuola Secondaria hanno accompagnato i più piccoli della primaria nel tragitto casa-scuola con il pedibus, un’esperienza di mobilità dolce supportata dai Volontari della Protezione Civile e dagli insegnanti. Un modo per rendere i bambini protagonisti del cambiamento e per trasmettere, fin dai primi anni, l’importanza delle scelte quotidiane sostenibili.
Ma le iniziative non si fermano qui: sempre grazie al supporto di Cycling Sport Promotion, le scuole di Cittiglio continueranno a lavorare sull’allestimento del progetto KmGreen, con un laboratorio di podcast dedicati ai sei pilastri della Green School: biodiversità, spreco alimentare, rifiuti, energia, mobilità sostenibile e acqua.
In arrivo la festa dell’albero (e qualche sorpresa)
Nei prossimi giorni sarà coinvolta anche la scuola dell’infanzia, impegnata nei preparativi della Festa dell’Albero, un momento di festa e riflessione sul ruolo delle piante e della natura nella vita quotidiana dei bambini.
E c’è anche un misterioso progetto in lavorazione che – come anticipano insegnanti e organizzatori – «bolle nei tini», ma verrà svelato solo più avanti.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.