Angei chiede misure urgenti dopo l’aggressione a un operatore ecologico in piazza Repubblica a Varese

Il consigliere comunale della Lega Stefano Angei ha presentato un’interrogazione al sindaco di Varese e agli assessori competenti sulla situazione di sicurezza in Piazza Repubblica, dopo l’aggressione subita da un operatore ecologico della ditta Sangalli lo scorso 14 ottobre. Il lavoratore è stato colpito alla testa con una bottiglia mentre svolgeva il proprio servizio.

Nell’atto ispettivo, il rappresentante della minoranza descrive la piazza come “uno dei principali biglietti da visita della Città di Varese”, ma lamenta una situazione di degrado persistente caratterizzata da “spaccio, bivacchi, atti vandalici e microcriminalità” che comprometterebbero la vivibilità dell’area.

Angei ricorda come la situazione sia stata più volte segnalata da residenti ed esercenti commerciali, i cui negozi subirebbero danni economici e d’immagine. Il consigliere evidenzia che l’episodio del 14 ottobre non è isolato, richiamando la maxi-rissa del novembre 2024, un successivo accoltellamento e una rissa dell’agosto 2025.

Il vice-capogruppo della Lega solleva anche la questione del presidio della Polizia Locale annunciato dall’amministrazione durante la campagna elettorale per il secondo mandato Galimberti. Secondo Angei, il presidio si sarebbe rivelato “esclusivamente un ufficio per il disbrigo delle funzioni di polizia annonaria nei giorni di mercato”, con un costo di realizzazione del prefabbricato di circa 75mila euro.

Nell’interrogazione, Angei chiede all’amministrazione se sia a conoscenza dei fatti riportati, quali iniziative intenda assumere per risolvere le problematiche legate al degrado e all’insicurezza nell’area, e se sia intenzione del Comune organizzare iniziative ed eventi in Piazza Repubblica, anche in vista del Natale 2025, per rivitalizzare l’area e “riconsegnarla alla cittadinanza”.