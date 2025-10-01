“Antelitteram”: in mostra a Busto Arsizio l’arte di Claudio Benzoni

Le 22 opere esposte si muovono sul confine tra ciò che è visibile e ciò che ancora non ha nome. Benzoni, infatti, usa il segno come invenzione, come ritmo continuo di nuove traiettorie, senza rimandi all’immagine.

Segni che si ripetono, si somigliano, ma che non sono mai uguali. Inoltre, usa parole che si sgrovigliano, o si ribaltano, seguendo un andamento bustrofedico, per creare un flusso non lineare, ma dinamico, non grammaticale, ma viscerale.

Tra le proposte più recenti ci sono opere che urlano contro le devastanti atrocità delle guerre e contro l’utilizzo delle armi, a testimoniare il ruolo etico dell’arte nel risvegliare le coscienze. Nell’insieme una costellazione di tracciati di un alfabeto inesistente, potenzialmente illimitato, per essere visto, non letto.