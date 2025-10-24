Varese News

Anziana investita in via Milano a Somma Lombardo: è in gravi condizioni

È accaduto giovedì mattina intorno alle 8.30. Le condizioni della donna, 94 anni, sono apparse subito molto serie

Cesano Maderno - Ambulanza Croce Bianca

Grave investimento questa mattina, giovedì 24 ottobre, in via Milano a Somma Lombardo. Una donna di 94 anni è stata travolta da un’auto mentre si trovava nei pressi del civico 65. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un mezzo di soccorso avanzato (MSA2) dell’Agenzia Areu di Varese. La missione è stata gestita in codice rosso, segno della gravità delle condizioni della donna.

 

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
