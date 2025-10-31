Aperto a Saronno il bando per chiedere il contributo di solidarietà per famiglie in difficoltà economiche

Il Comune di Saronno informa che sono aperti i termini per richiedere il contributo regionale di solidarietà 2025 per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche.

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Saronno, in comprovate difficoltà economiche e in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda: appartenenza all’area della protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 27/2009; possedere un periodo di permanenza nell’alloggio SAP assegnato di almeno 24 mesi; avere un ISEE in corso di validità (anno 2025) inferiore a 9.360,00 euro; assenza di un provvedimento di decadenza e possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici.

È possibile presentare le domande da lunedì entro venerdì 5 dicembre 2025 via mail all’indirizzo con una delle seguenti modalità protocollo@comune.saronno.va.it a mezzo posta inviando la documentazione a Comune di Saronno, P.zza della Repubblica 7 oppure di persona all’Ufficio protocollo.

Per maggiori informazioni: 02/96710321 Nucleo patrimonio del Comune.

