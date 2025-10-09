“Armonie di voci”, a Brusimpiano protagonisti tre cori
Nel corso dell'evento saranno anche consegnati riconoscimenti a persone che, con passione e impegno, hanno contribuito alla diffusione della cultura corale
L’Associazione Culturale Piambello, sempre attenta a promuovere iniziative che valorizzano il territorio e le sue espressioni artistiche, organizza “Armonia di voci”, un evento dedicato al canto, alla poesia e alle emozioni che la musica sa trasmettere .
L’evento si terrà domenica 12 ottobre alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente a Brusimpiano.
Interverranno il coro “Piambello” di Brusimpiano, sotto la direzione di Renato Orsenigo, il coro “Amici della montagna” di Origgio, con il direttore Pierluigi Paternoster; il “Coro Alpino Lombardo” di Senago, diretto da Raffaele Ceriani.
Durante la serata verranno inoltre consegnati alcuni riconoscimenti a persone che, con passione e impegno, hanno contribuito alla diffusione della cultura corale. Per la precisioni Enrico Iori fondatore e direttore di molteplici cori della Valle Vigezzo; Raffaele Ceriani direttore di più cori nelle province di Varese e Milano; Daniela Gugole, da sempre promotrice sostenitrice del canto corale d’autore. Infine un riconoscimento speciale a Silvestro Nocco, storica voce e presidente del glorioso “Coro 7 Laghi” di Varese.
