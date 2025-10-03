Tempo Libero
Arriva la 15° edizione della Festa di Cairate con il “Camminar Gustando”
L’autunno a Cairate si apre con un weekend interamente dedicato alla tradizione, ai sapori e al divertimento in occasione della 15ª edizione della Festa di Cairate. L’appuntamento clou è fissato per domenica 5 ottobre, con un ricco programma di attività che prenderanno il via dalle ore 10:00 presso il suggestivo Monastero di Cairate.
Il cuore della festa sarà, come di consueto, il percorso enogastronomico “Camminar Gustando”, un invito a scoprire i sapori locali passeggiando.
Un Weekend tra Gioco e Arte
La giornata di domenica offre numerose iniziative collaterali pensate per ogni età:
- Giochi in Legno: Tuffo nell’allegria con i giochi di una volta per grandi e piccini.
- Concorso di Eleganza Moto d’Epoca: Sfilata di motocicli e motociclisti con abbigliamento storico.
- Mercatini di Artigianato: Occasione per acquistare creazioni uniche e prodotti locali.
- Esposizione e Performance d’Arte: Mostra del talento creativo del territorio.
- Scacchi: Partite all’aperto per mettere alla prova la propria strategia.
Anteprima e Conclusione Musicale
Il weekend di festa si aprirà con un’anteprima serale sabato 4 ottobre in Auditorium, alle ore 21:00, con la sfilata di uncinetto “Creatività in passerella”.
La conclusione dell’evento è in programma per la stessa domenica 5 ottobre, alle ore 21:00, sempre presso l’Auditorium, con il concerto “Note e mondi. Un percorso musicale dal XVIII al XXL secolo”.