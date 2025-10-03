Varese News

Arriva la 15° edizione della Festa di Cairate con il “Camminar Gustando”

L’appuntamento clou è fissato per domenica 5 ottobre, con un ricco programma di attività che prenderanno il via dalle ore 10:00 presso il suggestivo Monastero di Cairate

Sagre, Fiere e Feste

05 Ottobre 2025

L’autunno a Cairate si apre con un weekend interamente dedicato alla tradizione, ai sapori e al divertimento in occasione della 15ª edizione della Festa di Cairate. L’appuntamento clou è fissato per domenica 5 ottobre, con un ricco programma di attività che prenderanno il via dalle ore 10:00 presso il suggestivo Monastero di Cairate.

Il cuore della festa sarà, come di consueto, il percorso enogastronomico “Camminar Gustando”, un invito a scoprire i sapori locali passeggiando.

Un Weekend tra Gioco e Arte

La giornata di domenica offre numerose iniziative collaterali pensate per ogni età:

  • Giochi in Legno: Tuffo nell’allegria con i giochi di una volta per grandi e piccini.
  • Concorso di Eleganza Moto d’Epoca: Sfilata di motocicli e motociclisti con abbigliamento storico.
  • Mercatini di Artigianato: Occasione per acquistare creazioni uniche e prodotti locali.
  • Esposizione e Performance d’Arte: Mostra del talento creativo del territorio.
  • Scacchi: Partite all’aperto per mettere alla prova la propria strategia.

Anteprima e Conclusione Musicale

Il weekend di festa si aprirà con un’anteprima serale sabato 4 ottobre in Auditorium, alle ore 21:00, con la sfilata di uncinetto “Creatività in passerella”.

La conclusione dell’evento è in programma per la stessa domenica 5 ottobre, alle ore 21:00, sempre presso l’Auditorium, con il concerto “Note e mondi. Un percorso musicale dal XVIII al XXL secolo”.

Organizzato da

3 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

