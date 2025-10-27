Associazione Covo, l’energia creativa e culturale dei giovani di Varese parte da un’aula studio

Da un’aula studio di via Como a una rete di progetti che intrecciano cultura, musica, sport e inclusione. L’associazione Il Covo nasce nel 2017 da un gruppo di giovani varesini con la voglia di creare spazi di espressione e di incontro.

«All’inizio era tutto molto musicale – racconta Irene Beltrame, ospite della trasmissione Soci All Time su Radio Materia – poi si sono aggiunti nuovi membri, nuove idee, e il Covo è cresciuto insieme a noi».

Una nuova puntata della trasmissione radiofonica realizzata in collaborazione con Csv Insubria, racconta una nuova realtà presente sul territorio varesino, l’associazione Il Covo.

Tra gli appuntamenti più conosciuti ci sono gli Open Mic di Natale, momenti di musica dal vivo diventati anche occasione di solidarietà: negli ultimi anni l’evento è servito a raccogliere fondi e beni di prima necessità per il centro diurno Il Viandante, che sostiene persone senza fissa dimora (l’intervista a Radio Materia).

Accanto alla musica, il Covo ha sviluppato altri due progetti di grande valore sociale: il Neurospicy Hub Varese, gruppo di giovani adulti neurodivergenti che si incontrano al circolo di Giubiano per condividere esperienze e costruire relazioni, e i Covo Unicorns, squadra di basket nata per unire sport, inclusione e divertimento. «È una squadra che gioca per vincere, ma soprattutto per stare insieme e avvicinare allo sport chi non lo ha mai praticato», racconta Irene.

Oggi l’associazione è iscritta al RUNTS e collabora con diverse realtà del territorio, dal Circolo di Giubiano a collettivi e associazioni culturali. «A Varese c’è un bel fermento stanno nascendo tante nuove realtà che si parlano e collaborano. I social in questo aiutano: non sostituiscono la realtà, ma la amplificano», aggiunge Irene.

Il Covo è aperto a chiunque voglia partecipare, proporre idee o semplicemente scoprire cosa significa fare volontariato. «Il nostro sogno, adesso, è tornare a fare le cose con leggerezza e divertimento, ritrovando l’anima aggregativa che ci ha fatto nascere. E, naturalmente, accogliere nuove persone che abbiano voglia di mettersi in gioco».