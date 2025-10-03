Astuti (PD): “Anche a Varese grande partecipazione per la pace e per il popolo palestinese”
Il consigliere regionale ha partecipato alla manifestazione in piazza a Varese, esprimendo vicinanza agli attivisti della Global Summud Flottilia e solidarietà a Paolo Romano, detenuto in Israele
«Eravamo in tanti, in tantissimi, oggi in piazza a Varese, come in tutta Italia, per sostenere il popolo palestinese, per chiedere la pace e per manifestare vicinanza agli attivisti della Global Summud Flottilia» – con queste parole il consigliere regionale Samuele Astuti, del Partito Democratico, ha commentato la manifestazione per la pace che si è svolta nella giornata odierna nel centro di Varese.
Una piazza per Gaza e per la pace
La mobilitazione varesina si inserisce in un più ampio movimento di iniziative che in questi giorni, in varie città italiane, chiedono la fine delle ostilità a Gaza, l’apertura di corridoi umanitari e il rispetto del diritto internazionale nei territori palestinesi.
Tra i temi al centro della manifestazione anche il sostegno agli attivisti della Global Summud Flottilia, che nei giorni scorsi hanno cercato di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nella Striscia.
Il messaggio per Paolo Romano
Astuti ha voluto rivolgere anche un pensiero personale a Paolo Romano, collega e amico, attualmente detenuto in Israele: «Ti aspettiamo presto a casa, Paolo!» – ha detto. Romano avrebbe preso parte alle iniziative legate alla flottiglia per Gaza ed è ora trattenuto dalle autorità israeliane.
