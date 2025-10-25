Auser Varese cerca volontari, «Basta poco per donare un sorriso ad anziani soli e fragili»

Auser Varese lancia un appello per trovare nuovi volontari pronti a donare qualche ora del loro tempo a chi ha bisogno di una mano. L’associazione è alla ricerca in particolare di autisti volontari disponibili a trasportare anziani dal medico, alla Posta, in banca o a fare la spesa. In altre parole, aiutare chi è in difficoltà a spostarsi per svolgere le mansioni quotidiane.

Le richieste di aiuto per i trasporti rivolte ad Auser sono aumentate nell’ultimo periodo. «Da gennaio a oggi – spiegano i volontari – abbiamo già accompagnato 234 persone in 3.255 servizi e percorrendo 50.536 chilometri».

Mettersi a disposizione per coloro che ne hanno bisogno, non è solo un modo per aiutarli nelle faccende quotidiane, ma è anche un toccasana per le persone che passano molto tempo da sole. «Bastano anche poche ore – ricordano i volontari – per donare un sorriso ad anziani soli e fragili».