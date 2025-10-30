Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso

Grave incidente nella notte di giovedì in via Buffoni , a Cassano Magnago. Un’auto, una Volkswagen Polo, con a bordo cinque ragazzi è finita contro una recinzione all’incrocio, poco dopo le 2 del mattino.

L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, che hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza il veicolo, i carabinieri di Busto Arsizio e diverse ambulanze e automediche coordinate dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Cinque le persone coinvolte, di età compresa tra i 15 e i 24 anni: quattro uomini (15, 17, 20 e 24 anni) e un quinto passeggero di cui non sono ancora note le generalità.

Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, mentre altri tre sono stati condotti in codice giallo agli ospedali di Legnano e Varese.

L’incidente è avvenuto alle 2.13. Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 3.45, con l’arrivo dei mezzi nei vari ospedali.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dello schianto.