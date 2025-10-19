Auto si ribalta nella notte a Laveno Mombello: coinvolta anche un’undicenne

Un’auto si è ribaltata nella notte a Laveno Mombello, lungo la strada provinciale 69. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.10 di domenica 19 ottobre e a bordo del veicolo c’erano tre persone: un undicenne, una donna di 51 anni e un uomo di 53.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Luino, i Vigili del Fuoco e i soccorritori. Insieme alle ambulanze è arrivato anche l’elisoccorso, che ha portato una delle persone coinvolte all’ospedale di Cittiglio. Per le altre due non è stato necessario il trasporto.

Le cause del ribaltamento sono ora al vaglio dei carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.