Autostrada, il tratto Busto-Legnano chiude per una notte in direzione sud
Dalle 22 di giovedì 24 alle 5 di sabato 25 sono in programma lavori alla pavimentazione stradale. Chiude anche lo svincolo di Busto Arsizio in entrata in ambo le direzioni
Fuoriprogramma per i viaggiatori notturni che devono raggiungere Milano tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre. L’autostrada dei Laghi infatti sarà chiusa nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano in direzione sud, verso il capoluogo lombardo, per consentire alcuni lavori di pavimentazione stradale.
La chiusura scatterà alle 22 di venerdì sera e sarà mantenuta sino alle 5 di sabato mattina per consentire a tecnici e operai di svolgere i lavori previsti. Anche lo svincolo di Busto Arsizio sarà interessato dalla chiusura in entrata in entrambe le direzioni (Varese e Milano).
In alternativa la società di gestione delle autostrade consiglia – dopo l’uscita allo svincolo di Busto – di proseguire sulla viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, percorrere la SS33 in direzione Busto- Castellanza-Legnano-Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 a Legnano.
Per quanto riguarda invece la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, chi viaggia verso Milano può utilizzare quella di Legnano mentre chi si muove in direzione di Varese potrà usare quella di Gallarate.
