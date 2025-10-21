Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Autostrada, il tratto Busto-Legnano chiude per una notte in direzione sud

Dalle 22 di giovedì 24 alle 5 di sabato 25 sono in programma lavori alla pavimentazione stradale. Chiude anche lo svincolo di Busto Arsizio in entrata in ambo le direzioni

lavori autostrada notte

Fuoriprogramma per i viaggiatori notturni che devono raggiungere Milano tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre. L’autostrada dei Laghi infatti sarà chiusa nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano in direzione sud, verso il capoluogo lombardo, per consentire alcuni lavori di pavimentazione stradale.

La chiusura scatterà alle 22 di venerdì sera e sarà mantenuta sino alle 5 di sabato mattina per consentire a tecnici e operai di svolgere i lavori previsti. Anche lo svincolo di Busto Arsizio sarà interessato dalla chiusura in entrata in entrambe le direzioni (Varese e Milano).

In alternativa la società di gestione delle autostrade consiglia – dopo l’uscita allo svincolo di Busto – di proseguire sulla viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, percorrere la SS33 in direzione Busto- Castellanza-Legnano-Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 a Legnano.

Per quanto riguarda invece la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, chi viaggia verso Milano può utilizzare quella di Legnano mentre chi si muove in direzione di Varese potrà usare quella di Gallarate.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.