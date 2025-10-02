Basket, arte, viaggi e musica nelle dirette di Radio Materia del giovedì

Il giovedì di Radio Materia inizia alle 16,30 e finisce alle 22,30 con quattro appuntamenti in diretta tra sport, arte, viaggi e musica. Iniziamo alle 14 con un super ospite come Umberto Gandini, presidente uscente della Lega Basket, che sarà intervistato da Damiano Franzetti nella seconda puntata di Luci a Masnago. Alle 16,30 spazio alle associazioni con Soci All Time e Annie Francisca di Wg Art, mentre alle 18 avremo in studio il viaggiatore solitario Flavio Arrigoni (Rotta verso Est su instagram). Infine chiuderemo in bellezza la giornata alle 21 con i ragazzacci di Fuori Frequenza che avranno come ospite la cantante sarda che vive a Varese, Simona Salis. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Ore 14 Luci a Masnago

Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni condurranno la nuova puntata della trasmissione dedicata alla Pallacanestro Varese con un ospite d’eccezione. Umberto Gandini, manager sportivo con una carriera davvero importante dal calcio al basket, passando per l’hockey, presenterà il suo bilancio di fine mandato come presidente della Lega Basket. Spazio, poi, all’analisi del precampionato della OPenjobmetis Varese in vista dell’avvio del campionato.

Ore 16,30 Soci All Time

Ospiti della puntata di oggi Wg Art, l’associazione che promuove la street art in provincia di Varese e non solo. Da questo laboratorio di creatività sono passati nomi importanti come quello di Andrea Ravo Mattoni, ormai noto ad un pubblico nazionale ed internazionale. Insieme ad Erika La Rosa si parlerà della loro realtà e dei progetti futuri.

Alle 18 Chi l’avrebbe mai detto

Oggi parleremo di viaggi e di un modo molto piacevole di raggiungere il Giappone partendo da Angera, via terra. Sarà con noi il viaggiatore solitario Flavio Arrigoni di Rotta verso Est per parlarci di itinerari incredibili e di scelte di vita.

Alle 21 Fuori Frequenza

Hobbeat, Gian e Giuseppe ospitano nella loro trasmissione la cantante sarda Simona Salis che presenterà il suo album “S’Anima”, (in pre-save al seguente link: https://pirames.lnk.to/Sanima) della cantautrice che vive a Varese che racconta le sfaccettature dell’anima attraverso l’intensa lingua sarda campidanese.

