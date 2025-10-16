Basket, associazioni, storie e Storia si incrociano nel giovedì di Radio Materia
Si parte alle 14 con Luci a Masnago, alle 16,30 spazio alle associazioni con Soci All Time e Mariarosa Sabella, alle 18 Chi l'avrebbe mai detto con Laura Orlandi e alle 21 spazio ad armature e spade coi Magli d'Acciaio ospiti di Fuori Frequenza
Radio Materia vi terrà compagnia dal primo pomeriggio fino alla sera oggi, giovedì, con ben quattro trasmissioni in diretta per tutti i gusti.
Inizieremo alle 14 con Luci a Masnago, ormai appuntamento fisso con gli appassionati di basket e in particolare tifosi della Pallacanestro Varese (qui l’articolo con la scaletta di oggi). Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni vi aspettano con analisi, commenti, amarcord e un nuovo ospite dal palazzetto.
Alle 16,30 sarà il momento di Soci All Time con Mariarosa Sabella del Viandante di Varese che ci racconterà del difficile mondo dei senza tetto e della rete di solidarietà che cerca di creare opportunità di riscatto sociale.
Alle 18 spazio alle storie delle persone con Chi l’avrebbe mai detto. Ospite di oggi sarà Laura Orlandi che gestisce l’osteria Irma al Campo dei Fiori, una scelta di vita controcorrente per far rivivere un luogo che è un simbolo per Varese e non solo, in uno dei luoghi più belli della nostra provincia.
Infine sarà il momento dei ragazzi di Fuori Frequenza alle 21. Hobbeat, Gian e Giuseppe avranno come ospiti i Magli d’Acciaio, un’associazione che tramanda e insegna le cosiddette Arti marziali medievali. Un tuffo nel passato che riporta ad antiche battaglie e tradizioni tra elmi, spade e lance.
