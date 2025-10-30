Basket, inclusione, amore universale e astronomia nelle dirette del giovedì su Radio Materia
Quattro appuntamenti in diretta a partire dalle 14 con Luci a Masnago, passando per la cooperativa Millepiedi e l'artista Marco Sommaruga fino agli amici di AstroNatura alle 21
Il giovedì di Radio Materia è ricco di appuntamenti da non perdere: dalla Pallacanestro Varese (Luci a Masnago, in diretta dalle 14) alla cooperativa Millepiedi (ospiti di Soci All Time alle 16,30), passando dalla storia dell’artista Marco Sommaruga (Chi l’avrebbe mai detto alle 18), fino all’astronomia (con Fuori Frequenza alle 21).
Ore 14,00 Luci a Masnago
Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi conducono l’appuntamento settimanale con la situazione della Openjobmetis. Approfondiranno in particolare la notizia dell’arrivo di Ike Iroegbu, nuova speranza per i biancorossi di raddrizzare una stagione storta. Ospite alla rubrica Gente di Masnago avranno Paola Biancheri de “Il basket siamo noi”.
Ore 16,30 Soci All Time
Nella rubrica dedicata al terzo settore avrremo come ospiti Fabiola Sarto e Marco Palladini della cooperativa Millepiedi di Casciago che si occupa di persone con disabilità grave e dei progetti di inclusione e relazione portati avanti negli anni.
Ore 18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Avremo in radio l’artista dell’amore Marco Sommaruga, l’uomo che sta dietro le installazioni di cuori in provincia di Varese. Da quello di Lavena Ponte Tresa esposto nel 2019 fino all’esposizione a Curiglia con Monteviasco dedicata all’amore universale. L’artista ci racconterà un po’ della sua vita e della sua arte.
Ore 21,00 Fuori Frequenza
Hobbet, Gian e Giuseppe ci terranno compagnia nella prima serata di Radio Materia con musica, scherzi e un po’ di astronomia grazie agli ospiti della cooperativa AstroNatura che opera all’interno del Parco Pineta di Tradate.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
