Varese News

Sport

Beffa Castellanzese: il Brusaporto vince 1-0 nel recupero

Dopo diverse buone occasioni create e una traversa colpita da Colombo, i neroverdi subiscono il gol partita al 95'

Castellanzese - Oltrepo 2-2

Una beffa al quinto minuto di recupero per la Castellanzese, che cade 1-0 contro il Brusaporto subendo la rete che decide la partita a tempo scaduto. I neroverdi, nonostante le diverse occasioni create, non sono riusciti a sbloccare la partita e rimanendo così a tasche vuote nonostante una prestazione positiva.

Nel primo tempo, i padroni di casa sono andati vicini al gol con un tiro di Chessa e una conclusione di Colombo respinta dal portiere. Il Brusaporto ha risposto con due tentativi senza precisione di Martini. Nella ripresa, la Castellanzese ha continuato a spingere, con Taramelli decisivo su Chessa e Colombo che ha poi mancato il tap-in. Successivamente, un potente tiro di Colombo è stato respinto dalla traversa. Il Brusaporto si è fatto vedere con un’azione che ha portato Paris a mancare lo specchio della porta e con un palo colpito da Quarena.

La rete decisiva per il Brusaporto è arrivata a tempo scaduto: su calcio di punizione battuto da Selvatico, Asiatico ha insaccato di petto il gol che ha fissato il risultato sull’1-0 per gli ospiti.

8° GIORNATA – GIRONE B
Chievo – Oltrepò 4-1, Casatese Merate – Folgore Caratese 1-1, CASTELLANZESE – BRUSAPORTO 0-1, Leon – Real Calepina 2-0, Milan Futuro – Caldiero 0-2, Pavia – Sondrio 1-1, SCANZOROSCIATE-VARESINA 2-2, Virtus CBG-Breno 1.2, Vogherese-Villa Valle 1-0.

Classifica
ChievoVerona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16, Villa Valle 14, Casatese 13, Leon, Milan Futuro* 11, Breno, Caldiero, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò** 10, CASTELLANZESE, Vogherese 9, Scanzorosciate 8, VARESINA 7, Pavia 4, Sondrio 1.
*= una partita in meno
**= un punto di penalizzazione

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.