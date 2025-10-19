Beffa Castellanzese: il Brusaporto vince 1-0 nel recupero

Una beffa al quinto minuto di recupero per la Castellanzese, che cade 1-0 contro il Brusaporto subendo la rete che decide la partita a tempo scaduto. I neroverdi, nonostante le diverse occasioni create, non sono riusciti a sbloccare la partita e rimanendo così a tasche vuote nonostante una prestazione positiva.

Nel primo tempo, i padroni di casa sono andati vicini al gol con un tiro di Chessa e una conclusione di Colombo respinta dal portiere. Il Brusaporto ha risposto con due tentativi senza precisione di Martini. Nella ripresa, la Castellanzese ha continuato a spingere, con Taramelli decisivo su Chessa e Colombo che ha poi mancato il tap-in. Successivamente, un potente tiro di Colombo è stato respinto dalla traversa. Il Brusaporto si è fatto vedere con un’azione che ha portato Paris a mancare lo specchio della porta e con un palo colpito da Quarena.

La rete decisiva per il Brusaporto è arrivata a tempo scaduto: su calcio di punizione battuto da Selvatico, Asiatico ha insaccato di petto il gol che ha fissato il risultato sull’1-0 per gli ospiti.

8° GIORNATA – GIRONE B

Chievo – Oltrepò 4-1, Casatese Merate – Folgore Caratese 1-1, CASTELLANZESE – BRUSAPORTO 0-1, Leon – Real Calepina 2-0, Milan Futuro – Caldiero 0-2, Pavia – Sondrio 1-1, SCANZOROSCIATE-VARESINA 2-2, Virtus CBG-Breno 1.2, Vogherese-Villa Valle 1-0.

Classifica

ChievoVerona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16, Villa Valle 14, Casatese 13, Leon, Milan Futuro* 11, Breno, Caldiero, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò** 10, CASTELLANZESE, Vogherese 9, Scanzorosciate 8, VARESINA 7, Pavia 4, Sondrio 1.

*= una partita in meno

**= un punto di penalizzazione