Bellano tra i “Best Tourism Villages 2025” secondo l’ONU: prestigioso riconoscimento internazionale

Il borgo lecchese premiato a Huzhou, in Cina. Mazzali: “Un orgoglio per la Lombardia rurale”

Generico 13 Oct 2025

Bellano (LC) entra ufficialmente nella rete dei “Best Tourism Villages 2025”, riconoscimento conferito dall’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo (UN Tourism) ai borghi rurali più virtuosi a livello globale. L’annuncio è arrivato durante la cerimonia ufficiale tenutasi a Huzhou, nella provincia cinese di Zhejiang.

Bellano rappresenta l’Italia insieme ad altri due borghi premiati: Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV), entrambi in Veneto.

Un premio alla bellezza, alla sostenibilità e all’identità locale

Il riconoscimento internazionale valorizza le destinazioni rurali capaci di conservare il patrimonio culturale e paesaggistico, promuovendo modelli turistici sostenibili e comunità resilienti. Bellano è stato selezionato per il suo impegno verso l’innovazione, lo sviluppo sostenibile e la capacità di preservare uno stile di vita autentico, fondato sul territorio e sulla partecipazione attiva della popolazione locale.

«Questo prestigioso riconoscimento internazionale conferma tutta la bellezza e il potenziale della Lombardia rurale”, ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. “Una terra autentica, fatta di piccoli borghi ricchi di storia, tradizioni e meraviglie ancora da scoprire».

Generico 13 Oct 2025

Turismo in crescita e strategia vincente

L’assessore ha sottolineato come la strategia regionale punti a valorizzare mete meno conosciute, ma capaci di offrire esperienze autentiche. I dati lo confermano: da gennaio a luglio 2025, i soggiorni nei borghi lombardi sono aumentati del 6,34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le attrazioni più ricercate online, spicca proprio l’Orrido di Bellano, canyon naturale che rappresenta uno dei simboli del borgo.

«Portare i turisti oltre le destinazioni iconiche, verso luoghi autentici e sorprendenti: è questa la nostra sfida – ha aggiunto Mazzali – e oggi possiamo dire che sta dando i suoi frutti».

Le parole del sindaco Antonio Rusconi

Soddisfazione e gratitudine anche da parte del primo cittadino di Bellano, Antonio Rusconi: «Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo Regione Lombardia e il Ministero del Turismo per averci candidato. Questo premio contribuirà a valorizzare il nostro borgo, il territorio lecchese, la Lombardia e l’Italia intera sul piano del turismo culturale, enogastronomico e sostenibile».

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
