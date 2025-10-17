Bellano tra i “Best Tourism Villages 2025” secondo l’ONU: prestigioso riconoscimento internazionale

Bellano (LC) entra ufficialmente nella rete dei “Best Tourism Villages 2025”, riconoscimento conferito dall’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo (UN Tourism) ai borghi rurali più virtuosi a livello globale. L’annuncio è arrivato durante la cerimonia ufficiale tenutasi a Huzhou, nella provincia cinese di Zhejiang.

Bellano rappresenta l’Italia insieme ad altri due borghi premiati: Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV), entrambi in Veneto.

Un premio alla bellezza, alla sostenibilità e all’identità locale

Il riconoscimento internazionale valorizza le destinazioni rurali capaci di conservare il patrimonio culturale e paesaggistico, promuovendo modelli turistici sostenibili e comunità resilienti. Bellano è stato selezionato per il suo impegno verso l’innovazione, lo sviluppo sostenibile e la capacità di preservare uno stile di vita autentico, fondato sul territorio e sulla partecipazione attiva della popolazione locale.

«Questo prestigioso riconoscimento internazionale conferma tutta la bellezza e il potenziale della Lombardia rurale”, ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. “Una terra autentica, fatta di piccoli borghi ricchi di storia, tradizioni e meraviglie ancora da scoprire».

Turismo in crescita e strategia vincente

L’assessore ha sottolineato come la strategia regionale punti a valorizzare mete meno conosciute, ma capaci di offrire esperienze autentiche. I dati lo confermano: da gennaio a luglio 2025, i soggiorni nei borghi lombardi sono aumentati del 6,34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le attrazioni più ricercate online, spicca proprio l’Orrido di Bellano, canyon naturale che rappresenta uno dei simboli del borgo.

«Portare i turisti oltre le destinazioni iconiche, verso luoghi autentici e sorprendenti: è questa la nostra sfida – ha aggiunto Mazzali – e oggi possiamo dire che sta dando i suoi frutti».

Le parole del sindaco Antonio Rusconi

Soddisfazione e gratitudine anche da parte del primo cittadino di Bellano, Antonio Rusconi: «Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo Regione Lombardia e il Ministero del Turismo per averci candidato. Questo premio contribuirà a valorizzare il nostro borgo, il territorio lecchese, la Lombardia e l’Italia intera sul piano del turismo culturale, enogastronomico e sostenibile».