Varese News

Gallarate/Malpensa

«Benvenuto in una sede che meglio non poteva essere»: a Volandia il Tornado PA-200

A Volandia arriva il Tornado PA-200, storico velivolo dell’Aeronautica Militare che ha segnato oltre quarant’anni di difesa aerea europea. Donato dall’Aeronautica al museo, il Tornado è stato presentato durante la serata dedicata al Volo in Rosa, alla presenza di autorità civili e militari

Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa

Alla tradizione del Volo in Rosa di Volandia si è aggiunto quest’anno un protagonista d’eccezione: il Tornado PA-200. Un ingresso che arricchisce ulteriormente la collezione permanente, frutto di una collaborazione sempre più stretta con la Forza Armata.

Galleria fotografica

Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa 3 di 3
Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa
Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa
Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa

Velivolo iconico entrato in servizio nei primi anni Ottanta, il Tornado ha rappresentato per oltre quarant’anni uno dei pilastri della difesa aerea europea e un simbolo di tecnologia e cooperazione internazionale. A Volandia è esposto nella sua inconfondibile livrea NATO Grey.

«Si tratta di mantenere vivo il ricordo di una macchina che ha fatto molto per l’Aeronautica Militare, accompagnandola dall’immediato dopoguerra all’avvio della forza aerea moderna che conosciamo oggi», ha sottolineato il generale Silvano Frigerio, protagonista di questa collaborazione e ospite d’onore della cerimonia.

Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa
La cerimonia per l’arrivo del Tornado PA-200 a Volandia

L’arrivo del velivolo, lo scorso 7 settembre, è stato possibile grazie al supporto tecnico del Comando Aeroporto di Cameri e del 1° Reparto Manutenzione Velivoli, che hanno curato trasporto e montaggio.

«Non posso che ribadire il mio grazie all’Aeronautica Militare per scegliere sempre più spesso di affidare a Volandia velivoli che ne hanno segnato la storia – ha commentato Marco Reguzzoni, presidente Parco e Museo del Volo Volandia – permettendoci, come in questo caso, di essere tra i pochissimi musei al mondo a esporre un Tornado».

Tra le autorità presenti: il gen. b. Giuseppe Coppola (comandante GdF Varese), il questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza, Ismaele Rognoni (presidente Parco del Ticino), Riccardo Comerio (presidente LIUC), Roberto Grassi (vicepresidente e AD Università LIUC) e Luigi Galdabini, presidente di Confindustria Varese.

di
Pubblicato il 03 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa 3 di 3
Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa
Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa
Il Tornado PA-200 atterra a Volandia per il Volo in Rosa

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.