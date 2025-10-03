«Benvenuto in una sede che meglio non poteva essere»: a Volandia il Tornado PA-200

Alla tradizione del Volo in Rosa di Volandia si è aggiunto quest’anno un protagonista d’eccezione: il Tornado PA-200. Un ingresso che arricchisce ulteriormente la collezione permanente, frutto di una collaborazione sempre più stretta con la Forza Armata.

Velivolo iconico entrato in servizio nei primi anni Ottanta, il Tornado ha rappresentato per oltre quarant’anni uno dei pilastri della difesa aerea europea e un simbolo di tecnologia e cooperazione internazionale. A Volandia è esposto nella sua inconfondibile livrea NATO Grey.

«Si tratta di mantenere vivo il ricordo di una macchina che ha fatto molto per l’Aeronautica Militare, accompagnandola dall’immediato dopoguerra all’avvio della forza aerea moderna che conosciamo oggi», ha sottolineato il generale Silvano Frigerio, protagonista di questa collaborazione e ospite d’onore della cerimonia.

L’arrivo del velivolo, lo scorso 7 settembre, è stato possibile grazie al supporto tecnico del Comando Aeroporto di Cameri e del 1° Reparto Manutenzione Velivoli, che hanno curato trasporto e montaggio.

«Non posso che ribadire il mio grazie all’Aeronautica Militare per scegliere sempre più spesso di affidare a Volandia velivoli che ne hanno segnato la storia – ha commentato Marco Reguzzoni, presidente Parco e Museo del Volo Volandia – permettendoci, come in questo caso, di essere tra i pochissimi musei al mondo a esporre un Tornado».

Tra le autorità presenti: il gen. b. Giuseppe Coppola (comandante GdF Varese), il questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza, Ismaele Rognoni (presidente Parco del Ticino), Riccardo Comerio (presidente LIUC), Roberto Grassi (vicepresidente e AD Università LIUC) e Luigi Galdabini, presidente di Confindustria Varese.