Binago, auto si ribalta in viale Varese: coinvolti un uomo e una ragazza di 14 anni

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, a Binago, dove intorno alle 16,45 un’auto si è ribaltata in viale Varese, la strada che dalla rotonda sulla Briantea conduce nel centro abitato.

Nell’impatto coinvolte due persone: un uomo di 57 anni e una ragazza di 14 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con un’ambulanza e l’auto medica, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Como, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Una delle persone coinvolte è stata soccorsa in codice giallo, quello di media gravità.

