Varese News

Lombardia

Binago, auto si ribalta in viale Varese: coinvolti un uomo e una ragazza di 14 anni

Sul posto i soccorsi medici con un'ambulanza e l'auto medica, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Como

sos uboldo ambulanza

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, a Binago, dove intorno alle 16,45 un’auto si è ribaltata in viale Varese, la strada che dalla rotonda sulla Briantea  conduce nel centro abitato.

Nell’impatto coinvolte due persone: un uomo di 57 anni e una ragazza di 14 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con un’ambulanza e l’auto medica, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Como, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Una delle persone coinvolte è stata soccorsa in codice giallo, quello di media gravità.

(immagine di repertorio)

di
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.