Bocce, il Trofeo Donà va a Claudio Colli: finale tiratissima contro Branchini

Una serata di sport, passione e sorprese quella andata in scena venerdì 24 ottobre al bocciodromo di Brezzo di Bedero, dove si è disputata la finale della 21ª edizione del Trofeo Cesare ed Emilia Donà, gara regionale riservata alle categorie B, C e D. A imporsi è stato Claudio Colli della Bocciofila Crevese, protagonista di una prestazione impeccabile e capace di battere in finale il favorito Mirko Branchini della Renese con il punteggio di 12-11, al termine di una sfida combattutissima.

Un torneo per tutti, tranne per la categoria A

La scelta di escludere i giocatori di categoria A è una caratteristica peculiare del trofeo Donà, nata per valorizzare le altre categorie e offrire loro un’occasione concreta di competizione e visibilità. Una scelta che si è confermata vincente, richiamando oltre 140 atleti da tutto il territorio lombardo, da Como a Milano, passando per Pavia.

La cavalcata di Colli fino alla vittoria

Il cammino di Claudio Colli è stato brillante sin dalle prime fasi. In semifinale ha avuto la meglio su Pier Angelo Rodari (Renese), dominando in appena quattro tornate. In finale ha affrontato Branchini, altro volto noto del circuito locale, e ha saputo condurre la gara con grande lucidità: prima è salito fino al 7-1, poi ha concesso il recupero all’avversario, ma ha saputo chiudere con freddezza sul 12-11.

«Spettacolo doveva essere, e spettacolo è stato» – ha commentato a margine della serata Roberto Bramani Araldi, voce storica delle bocce varesine e autore di un dettagliato resoconto.

Oltre la gara, il ricordo

Il Trofeo Donà è nato per volontà di Elena e Claudio Donà, in memoria dei genitori Cesare ed Emilia, e si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti più sentiti del calendario boccistico locale. Cesare Donà fu presidente della Bocciofila Bederese dal 1993 e figura di riferimento per il movimento sportivo del territorio.