Bogno, la Fondazione A.A. Quaglia premia i migliori del concorso fotografico “I luoghi del cuore”

«C’è un vincitore», acclameranno i giudici del concorso che domenica 19 ottobre premieranno il migliore tra i partecipanti di questa prima edizione della competizione fotografica nella piccola frazione di Bogno di Besozzo che ha coinvolto giovani e adulti. L’iniziativa nasce dall’idea del presidente Massimo Amato di promuovere la nuova Fondazione A.A Quaglia, nata dopo la chiusura dell’asilo.

«Vogliamo dare un contributo alla nostra comunità organizzando momenti di convivialità», sottolinea Amato. Il concorso è stata la seconda iniziativa della Fondazione: «Dopo l’ampia partecipazione al “Pranzo della domenica” , per celebrare il nostro territorio italiano, abbiamo voluto proporre una nuova iniziativa, questa volta in campo culturale – spiega il presidente –. Perché non c’è modo più bello di esprimere e condividere emozioni se non attraverso l’arte della fotografia, che usa la luce come strumento narrativo».

Le fotografie in concorso, provenienti da quasi tutta Italia, saranno esposte nella sede della fondazione fino al 30 ottobre. Un viaggio visivo tra paesaggi e angoli nascosti che custodiscono storie, ricordi e legami. Il tema ha ispirato una raccolta di immagini che parlano di affetto e appartenenza, trasformando la fotografia in un gesto di memoria collettiva.

Lo slogan “Lascia parlare il cuore, lascia parlare la tua foto” ha accompagnato l’intera iniziativa, invitando tutti a osservare il territorio con occhi diversi e a lasciarsi guidare dall’emozione. La mostra rappresenta anche un momento per creare un’occasione di incontro tra cittadini, artisti e appassionati di fotografia. Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato Foto Crugnola e diverse realtà del territorio.

Si parte alle 16 con premiazione alle 17. Al termine della premiazione, la Fondazione invita tutti a condividere un pomeriggio d’autunno tra sapori e profumi caldi. Saranno offerte torte fatte in casa, castagne, cioccolata calda e vin brulè speziato, anche da asporto: un modo per stare insieme, chiacchierare e gustare i sapore della stagione in un’atmosfera accogliente e conviviale.