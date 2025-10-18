Bolle di sapone e carezze per la pace: i bambini di Cuvio in una giornata speciale
Lunedì 13 ottobre il parco di Cuvio ha ospitato un momento pubblico di riflessione sulla pace promosso dalla scuola dell’infanzia con la partecipazione della primaria
Lunedì 13 ottobre a Cuvio, il prato del parco si è trasformato in un luogo di riflessione e spiritualità, grazie all’iniziativa promossa dalla scuola dell’infanzia “Erminia Maggi”, che ha aderito all’invito della Fism – Federazione Italiana Scuole Materne per un momento pubblico dedicato alla pace. A condividere l’esperienza anche gli alunni e le insegnanti della scuola primaria “Mascioni”, riuniti per un gesto simbolico ma concreto.
Alla presenza del sindaco Luciano Maggi, di don Massimiliano Taroni, della presidente della Pro loco Giovanna Mutterle, del presidente della scuola materna Andrea Savini, della direttrice Rosa Casale, di molti genitori e cittadini, si è celebrato un incontro che ha messo al centro il valore educativo della pace, costruita giorno dopo giorno con piccoli gesti: «La pace è fatta di parole dolci, gesti semplici e cuori che si ascoltano», ha ricordato Casale.
I partecipanti sono stati accolti da un pensiero di meditazione e dall’immagine potente del discorso della Luna di Papa Giovanni XXIII: «Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa».
A rendere ancora più evocativo il momento è stato il gesto collettivo dei bambini che, dopo la preghiera guidata da don Massimiliano, hanno liberato in aria bolle di sapone, immaginandole come carezze leggere che toccano il mondo intero. «Che da questa scuola e da queste famiglie – ha detto il sacerdote – possa partire un messaggio semplice ma forte: la pace si costruisce con l’amore, ogni giorno».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.