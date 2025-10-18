Bolle di sapone e carezze per la pace: i bambini di Cuvio in una giornata speciale

Lunedì 13 ottobre a Cuvio, il prato del parco si è trasformato in un luogo di riflessione e spiritualità, grazie all’iniziativa promossa dalla scuola dell’infanzia “Erminia Maggi”, che ha aderito all’invito della Fism – Federazione Italiana Scuole Materne per un momento pubblico dedicato alla pace. A condividere l’esperienza anche gli alunni e le insegnanti della scuola primaria “Mascioni”, riuniti per un gesto simbolico ma concreto.

Alla presenza del sindaco Luciano Maggi, di don Massimiliano Taroni, della presidente della Pro loco Giovanna Mutterle, del presidente della scuola materna Andrea Savini, della direttrice Rosa Casale, di molti genitori e cittadini, si è celebrato un incontro che ha messo al centro il valore educativo della pace, costruita giorno dopo giorno con piccoli gesti: «La pace è fatta di parole dolci, gesti semplici e cuori che si ascoltano», ha ricordato Casale.

I partecipanti sono stati accolti da un pensiero di meditazione e dall’immagine potente del discorso della Luna di Papa Giovanni XXIII: «Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa».

A rendere ancora più evocativo il momento è stato il gesto collettivo dei bambini che, dopo la preghiera guidata da don Massimiliano, hanno liberato in aria bolle di sapone, immaginandole come carezze leggere che toccano il mondo intero. «Che da questa scuola e da queste famiglie – ha detto il sacerdote – possa partire un messaggio semplice ma forte: la pace si costruisce con l’amore, ogni giorno».