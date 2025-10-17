Bomba distrugge l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci, “Ordigno in grado di uccidere”

Un ordigno è stato piazzato questa notte sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

Il veicolo era parcheggiato davanti alla casa di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. L’auto è esplosa intorno alle 22 danneggiando anche quella della figlia di Ranucci. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento, si legge nel post di Instagram dell’account di Report. I pm dell’antimafia di Roma indagano su quanto avvenuto .