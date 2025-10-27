Borse di studio “Dolci Colombo”: sei studenti del Liceo Tosi premiati a Busto Arsizio

L’Amministrazione Comunale si prepara a celebrare l’eccellenza scolastica con la cerimonia di premiazione delle Borse di Studio “Dolci Colombo” relative all’anno scolastico 2024/2025.

L’evento si terrà Martedì 28 ottobre alle ore 20:45, subito prima dell’inizio della seduta del Consiglio comunale, in una cornice istituzionale che vuole dare il giusto risalto al merito.

Le borse di studio sono tradizionalmente riservate agli studenti del Liceo Scientifico “Arturo Tosi” che hanno conseguito la maturità scientifica e si sono distinti in modo particolare sia per il rendimento scolastico che per il profilo morale. Il finanziamento di questo importante riconoscimento è garantito dal lascito della professoressa Luigia Colombo.

Per l’edizione 2024/2025, si è verificata una situazione eccezionale: a fronte delle nove candidature pervenute, ben tre studenti si sono classificati a pari merito (ex aequo). Per tutelare il diritto allo studio e il principio delle pari opportunità, l’Amministrazione ha preso la decisione di ampliare il numero dei vincitori.

Di conseguenza, anziché i tradizionali tre premi, verranno assegnate sei borse di studio, ciascuna del valore di € 1.000,00, premiando così i primi sei classificati. Un gesto che sottolinea l’attenzione dell’ente locale verso l’impegno e i risultati raggiunti dai giovani talenti della città.