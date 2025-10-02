Braccio di ferro sullo sciopero generale: a Varese il corteo del 3 ottobre

È braccio di ferro sullo sciopero generale nazionale di venerdì 3 ottobre 2025, proclamato per l’intera giornata e con interessamento di tutti i settori pubblici e privati ma con il garante che parla di “mancato preavviso” e “sciopero illegittimo” e i sindacati che hanno già annunciato ricorso nel nome di una mobilitazione “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza”.

Sul fronte sindacale la mobilitazione è guidata dalla CGIL con proclamazione nazionale che include articolazioni specifiche per settore, affiancata da sigle del sindacalismo di base che hanno annunciato adesioni e iniziative sul territorio. La mobilitazione è indetta perché, secondo la Cgil, quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla “navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema”. “Un attacco – sottolinea la Confederazione – all’ordine costituzionale che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. É grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”..

Il corteo previsto a Varese il 3 ottobre

Aldilà dei servi a rischio sono già oltre 100 i cortei in programma in tutta Italia, secondo quanto annuncia la Cgil in occasione dello sciopero generale “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza”. A Varese la protesta si è data appuntamento in piazza Monte Grappa alle ore 9.30 da dove partirà anche un corteo.

Servizio a rischio

Sul piano dei servizi, il rischio principale riguarda i treni: l’arco 2-3 ottobre potrà comportare cancellazioni e riprogrammazioni su lunga percorrenza e regionale e possibili effetti di coda prima e dopo la finestra di sciopero; i gestori raccomandano di consultare elenchi aggiornati delle corse garantite e i canali informativi ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Nella sanità è prevista l’astensione dall’inizio del primo turno alla fine dell’ultimo del 3 ottobre con assicurazione delle prestazioni indispensabili, mentre per i Vigili del fuoco l’astensione è di quattro ore 9-13 per il personale turnista e dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo; per il personale autostradale lo sciopero scatta dalle 22:00 del 2 ottobre, con possibili disagi ai servizi di gestione, e nei servizi locali di trasporto urbano l’adesione è articolata città per città con fasce protette mattutine e serali secondo le regolamentazioni vigenti.