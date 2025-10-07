Cade da 12 metri mentre si arrampica nel Locarnese: uomo trasportato in elicottero in ospedale
Soccorsi immediati ma ferite gravi dopo una caduta da 12 metri nella zona della palestra di roccia di Ponte Brolla
Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, poco dopo le 15, nella zona della palestra di roccia di Ponte Brolla.
(foto d’archivio)
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un 47enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna è rimasto vittima di una caduta di circa 12 metri.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 47enne avrebbe riportato gravi ferite.
La Polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per determinare le cause e la dinamica dell’accaduto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.