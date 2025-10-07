Varese News

Canton Ticino

Cade da 12 metri mentre si arrampica nel Locarnese: uomo trasportato in elicottero in ospedale

Soccorsi immediati ma ferite gravi dopo una caduta da 12 metri nella zona della palestra di roccia di Ponte Brolla

ponte brolla

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, poco dopo le 15, nella zona della palestra di roccia di Ponte Brolla.

(foto d’archivio)

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un 47enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna è rimasto vittima di una caduta di circa 12 metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 47enne avrebbe riportato gravi ferite.

La Polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per determinare le cause e la dinamica dell’accaduto.

Pubblicato il 07 Ottobre 2025
