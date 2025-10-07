Cade da 12 metri mentre si arrampica nel Locarnese: uomo trasportato in elicottero in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, poco dopo le 15, nella zona della palestra di roccia di Ponte Brolla.

(foto d’archivio)

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un 47enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna è rimasto vittima di una caduta di circa 12 metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 47enne avrebbe riportato gravi ferite.

La Polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per determinare le cause e la dinamica dell’accaduto.