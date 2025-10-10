Cadero in festa con “Le mondelle”: castagne, giochi e tradizione

A partire dalle 14, e fino al calar del sole, il paese si animerà con momenti di svago e convivialità. E non mancheranno le caldarroste

L’autunno porta con sé i colori caldi dei boschi e il profumo delle caldarroste. Anche quest’anno il borgo di Cadero si prepara a celebrarlo con una giornata speciale: sabato 18 ottobre 2025 torna l’atteso appuntamento con “Le mondelle di Cadero”.

A partire dalle 14, e fino al calar del sole, il paese si animerà con momenti di svago e convivialità. Sarà possibile partecipare alla lotteria, curiosare tra i mercatini, intrattenere i più piccoli con i giochi dedicati a loro e, naturalmente, gustare la tradizionale castagnata, accompagnata da vin brulè e cioccolata calda.

L’iniziativa, che porta con sé il motto “Cadero, il borgo che non muore”, rappresenta non solo una festa popolare ma anche un’occasione di incontro e socialità, in cui abitanti e visitatori si ritrovano per condividere il calore di una tradizione che si rinnova di anno in anno.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 25 ottobre 2025.