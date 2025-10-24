Varese News

Caldarroste e cioccolata al Parco degli Aironi di Gerenzano con la Cooperativa Il Granello

Domenica 26 ottobre, a partire dalle 14.30 al Parco degli Aironi di Gerenzano un pomeriggio in compagnia tra profumi d’autunno e solidarietà

26 Ottobre 2025

Una domenica pomeriggio tra profumo di caldarroste, cioccolata calda e vin brulè. È l’invito che la Cooperativa Il Granello rivolge a tutta la comunità per domenica 26 ottobre, a partire dalle 14.30 al Parco degli Aironi di Gerenzano.

Un appuntamento pensato per riscoprire il piacere delle cose semplici, dello stare insieme e del vivere l’autunno all’aria aperta.

Protagoniste della giornata saranno naturalmente le caldarroste, accompagnate da cioccolata calda, tè fumante e l’immancabile vin brulè, per scaldarsi con gusto in un’atmosfera conviviale.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

 

