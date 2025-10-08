Caldarroste, musica e solidarietà per gli animali del canile-gattile di Gallarate

Torna la tradizionale Festa d’Autunno organizzata da Pensiero Meticcio ODV-ETS, l’associazione che gestisce il Canile-Gattile municipale e sanitario di Gallarate.

Domenica 12 ottobre, a partire dalle 15 e fino alle 19, presso lo spazio adiacente al Canile-Gattile di via degli Aceri 15, i volontari allestiranno un mercatino solidale, una pesca di beneficenza con tanti premi, un truccabimbi per i più piccoli.

Non mancherà un ricco buffet, oltre a caldarroste e vin brulè.

Dalle 17 è previsto poi un intrattenimento musicale con canzoni e danze popolari a cura del duo balfolk composto da Stefano Tosi e da Anga, chitarrista di Davide Van De Sfross.

Il ricavato sarà devoluto in primo luogo per le cure dei cani e dei gatti presenti in struttura, ma anche per portare avanti l’importante lavoro esterno dell’associazione, come spiega Giada Battistotti, presidente di Pensiero Meticcio: “Ogni anno affrontiamo diverse emergenze e al momento le rinunce di proprietà sono ciò che ci tiene più occupati. Il nostro impegno non si ferma tra le mura del Canile-Gattile, ma è rivolto anche a evitare ingressi inutili, organizzando eventi di sensibilizzazione e formazione e affiancando chi ha difficoltà con i propri animali domestici, il tutto gratuitamente”.

In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato alla domenica successiva, 19 ottobre.