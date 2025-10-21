Varese News

Varese Laghi

Cambio vita, così Paolo e Laura hanno mollato tutto e hanno deciso di gestire un’osteria

Nel 2017 hanno deciso di lasciare le rispettive professioni (lei giornalista e curatrice di mostre, lui imprenditore) per dedicarsi anima e corpo all'ex albergo Irma, diventato la loro casa per 8 anni

Varie

Nuova puntata per “Chi l’avrebbe mai detto?”, il podcast di Radio Materia condotto da Erika La Rosa, che porta in voce storie di vita capaci di sorprendere e ispirare.

ASCOLTA IL PODCAST

Questa volta l’ospite è Laura Orlandi, protagonista di una straordinaria transizione professionale e personale. In passato profondamente legata al mondo dell’arte e della cultura a Varese, Laura ha lavorato come giornalista, critica d’arte e impegnata nella didattica museale. Un percorso segnato dall’amore per la bellezza, coltivato attraverso la scrittura e la conoscenza delle opere.

La sua narrazione prende però una svolta inattesa nel 2017, quando insieme al marito decide di rilevare l’Osteria Irma al Campo dei Fiori, a 1100 metri di altitudine. Una scelta coraggiosa, che ha trasformato radicalmente la sua vita e aperto le porte a una nuova avventura nella ristorazione e nella quotidianità di montagna.

Nell’intervista, Laura racconta con sincerità il coraggio necessario per abbracciare un cambiamento tanto radicale, senza però recidere il filo che la lega alla ricerca della bellezza. Oggi questa si manifesta nei profumi e nei sapori della cucina, nel contatto con la natura e nella dimensione comunitaria che la vita in quota sa regalare.

 

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.