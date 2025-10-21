Cambio vita, così Paolo e Laura hanno mollato tutto e hanno deciso di gestire un’osteria

Nuova puntata per “Chi l’avrebbe mai detto?”, il podcast di Radio Materia condotto da Erika La Rosa, che porta in voce storie di vita capaci di sorprendere e ispirare.

Questa volta l’ospite è Laura Orlandi, protagonista di una straordinaria transizione professionale e personale. In passato profondamente legata al mondo dell’arte e della cultura a Varese, Laura ha lavorato come giornalista, critica d’arte e impegnata nella didattica museale. Un percorso segnato dall’amore per la bellezza, coltivato attraverso la scrittura e la conoscenza delle opere.

La sua narrazione prende però una svolta inattesa nel 2017, quando insieme al marito decide di rilevare l’Osteria Irma al Campo dei Fiori, a 1100 metri di altitudine. Una scelta coraggiosa, che ha trasformato radicalmente la sua vita e aperto le porte a una nuova avventura nella ristorazione e nella quotidianità di montagna.

Nell’intervista, Laura racconta con sincerità il coraggio necessario per abbracciare un cambiamento tanto radicale, senza però recidere il filo che la lega alla ricerca della bellezza. Oggi questa si manifesta nei profumi e nei sapori della cucina, nel contatto con la natura e nella dimensione comunitaria che la vita in quota sa regalare.