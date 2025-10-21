Camminate, cultura e solidarietà: novembre a passo di comunità con il Gruppo San Martino

Il Gruppo di Cammino Carnaghese “San Martino” presenta il calendario di novembre, un mese fitto di appuntamenti che intrecciano benessere, cultura e impegno sociale.

(foto facebook da una delle attività del gruppo GCC)

Come di consueto, il punto di ritrovo per le camminate del sabato è al Parco Svevo di Carnago, con partenza alle 15.50, per poi muoversi insieme lungo percorsi sempre nuovi, spesso arricchiti da incontri e temi speciali.

Dopo la pausa per la festività del 1 novembre, il programma riparte domenica 2 con una camminata “leggermente fuori porta” di 6 chilometri nel bosco, con possibilità di pranzo conviviale in trattoria. Sabato 8 la protagonista sarà la “Pizzica salentina” con la maestra Pinuccia Bani, che introdurrà i partecipanti a questo rito danzante.

Domenica 9 la camminata si trasforma in un incontro con la natura grazie alla collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie dei plis Insubria Olona e con l’associazione Donna Oggi di Tradate: sette chilometri lungo il Sentiero Rto, con partenza da via Roma 62 a Carnago.

Il 15 novembre è il giorno della Marcia contro la violenza sulle donne, promossa insieme a Donna Oggi e Mana Nero Fumetteria di Tradate: un percorso accompagnato da letture e riflessioni, con l’estrazione finale del fumetto Inès, dedicato alle storie di abuso e riscatto.

Sabato 22 novembre sarà dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre domenica 23, alle 12.15, si terrà il pranzo sociale del gruppo, aperto a tutti i simpatizzanti, per condividere progetti e proposte.

A chiudere il mese, sabato 29 novembre, l’incontro “Come nasce un libro” con la scrittrice e insegnante Martina Cilento, che presenterà anche il suo romanzo Il Cognome.