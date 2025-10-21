Camminate, cultura e solidarietà: novembre a passo di comunità con il Gruppo San Martino
Dal rispetto per la natura alla lotta contro la violenza di genere, il gruppo di cammino carnaghese propone un mese ricchissimo di eventi tra sport, riflessione e convivialità
Il Gruppo di Cammino Carnaghese “San Martino” presenta il calendario di novembre, un mese fitto di appuntamenti che intrecciano benessere, cultura e impegno sociale.
(foto facebook da una delle attività del gruppo GCC)
Come di consueto, il punto di ritrovo per le camminate del sabato è al Parco Svevo di Carnago, con partenza alle 15.50, per poi muoversi insieme lungo percorsi sempre nuovi, spesso arricchiti da incontri e temi speciali.
Dopo la pausa per la festività del 1 novembre, il programma riparte domenica 2 con una camminata “leggermente fuori porta” di 6 chilometri nel bosco, con possibilità di pranzo conviviale in trattoria. Sabato 8 la protagonista sarà la “Pizzica salentina” con la maestra Pinuccia Bani, che introdurrà i partecipanti a questo rito danzante.
Domenica 9 la camminata si trasforma in un incontro con la natura grazie alla collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie dei plis Insubria Olona e con l’associazione Donna Oggi di Tradate: sette chilometri lungo il Sentiero Rto, con partenza da via Roma 62 a Carnago.
Il 15 novembre è il giorno della Marcia contro la violenza sulle donne, promossa insieme a Donna Oggi e Mana Nero Fumetteria di Tradate: un percorso accompagnato da letture e riflessioni, con l’estrazione finale del fumetto Inès, dedicato alle storie di abuso e riscatto.
Sabato 22 novembre sarà dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre domenica 23, alle 12.15, si terrà il pranzo sociale del gruppo, aperto a tutti i simpatizzanti, per condividere progetti e proposte.
A chiudere il mese, sabato 29 novembre, l’incontro “Come nasce un libro” con la scrittrice e insegnante Martina Cilento, che presenterà anche il suo romanzo Il Cognome.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.