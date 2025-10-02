Canottieri Monate apre le porte agli studenti del “Pantani”: lezioni, remi e incontro con Aurora Spirito
35 ragazzi del liceo e dell’istituto sportivo di Busto Arsizio hanno scoperto il canottaggio, tra pratica in acqua e consigli della giovane azzurrina
Una giornata all’insegna dello sport, della passione e della scoperta per 35 studenti delle classi seconde del Liceo scientifico e dell’Istituto professionale a indirizzo sportivo “Marco Pantani” di Busto Arsizio. Grazie all’organizzazione di Paola Della Chiesa e Elisa Guerra, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza completa alla Canottieri Monate, tra lezioni teoriche, prova di attrezzature e uscite in barca, entrando nel mondo di uno degli sport più medagliati del Varesotto.
Accompagnati dai tecnici Federico Zorzan e Carlotta Stella, gli studenti hanno alternato momenti in aula e sul lago, cimentandosi con i remi per coordinare forza, resistenza e strategia. La giornata è stata impreziosita dall’incontro con Aurora Spirito, giovane talento della nazionale italiana, vincitrice di numerose medaglie a livello mondiale ed europeo tra le categorie Under 19 e Under 23.
«È fondamentale restare concentrati su sport e studio – ha raccontato Aurora –. Studio Biologia all’Università dell’Insubria e credo che la determinazione possa portare a grandi risultati in entrambi i campi».
L’iniziativa ha offerto non solo la possibilità di provare il canottaggio, ma anche di conoscere la storia e le regole di uno sport che da decenni porta orgoglio al territorio varesino. «La sfida è vedere questi ragazzi appassionarsi a una disciplina diversa dalla loro, ma così affascinante», ha sottolineato Paola Della Chiesa, evidenziando il legame sempre più solido tra ACOF Olga Fiorini e le federazioni sportive, grazie al supporto dei direttori Mauro e Cinzia Ghisellini.
