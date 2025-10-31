Capotreno accerchiato e ferito alla stazione di Laveno Mombello
Il fatto avvenuto poco prima delle 14 di venerdì in stazione: l’uomo trasportato in ambulanza a Cittiglio con sospette fratture al naso
Giovani, giovanissimi, circondano il capotreno, partono gli spintoni, il tentativo dell’uomo di difendersi che finisce poi però all’ospedale di Cittiglio col naso fratturato. È successo a Laveno Mombello poco prima delle 14 di venerdì, alla stazione delle Nord, in piazza Diaz. A rimanere ferito un uomo di 31 anni dipendenti dell’azienda di trasporti responsabile del convoglio che a fronte di quanto accaduto è rimasto fermo allo scalo per consentire gli accertamenti della Polizia ferroviaria cui sono affidate le indagini.
Secondo una prima ipotesi che verrà poi confrontata con le risultanze frutto di informazioni testimoniali e riscontri che usciranno dalla visione delle telecamere il gruppo di aggressori sarebbe composto da un quartetto di ragazzi molto giovani, forse minorenni: sono in corso indagini.
Dopo le botte patite dall’uomo rimasto come si accennava ferito al volto il gruppo si è dileguato e sono stati chiamati i soccorsi che hanno raggiunto il piazzale della Stazione con l’ambulanza della croce rossa italiana di Gavirate. L’uomo è arrivato in codice verde al pronto soccorso di Cittiglio intorno alle 14.30 e presentava ferite al volto compatibili con un violento pugno.
Sul posto hanno operato anche i carabinieri della stazione di Laveno Mombello.
Si profilano le ipotesi di reato di lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio.
La stazione della città sul Verbano è stata anni fa nuovamente al centro di un caso di aggressione a scopo di rapina: in quel caso sempre un ferroviere era stato aggredito e finito in ospedale. Le indagini dei carabinieri avevano consentito di risolvere il caso.
