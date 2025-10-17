Carla e Domenico gli ospiti di venerdì a Soci All Time: “Vi spieghiamo cos’è Antenna Varese”
I due volontari raccontano come il gruppo cittadino organizzi iniziative a sostegno di Medici Senza Frontiere
La puntata che chiude la settimana di Soci All Time su Radio Materia è dedicata al gruppo varesino di volontari che supportano Medici Senza Frontiere. Oggi, venerdì, saremo in diretta come sempre alle 16,30 con Carla Fantoni e Domenico Lio, due volontari che prestano il loro tempo per Antenna Varese.
Antenna di Medici Senza Frontiere (MSF) a Varese è un gruppo locale nato nell’autunno scorso grazie a iniziative come “Biscotti Senza Frontiere”, che ha coinvolto scuole e territorio
I gruppi locali di MSF sono presenti in 15 città italiane, da Udine a Palermo, tra cui Varese. Tanti volontari e volontarie dedicano ogni giorno parte del proprio tempo per portare avanti attività di sensibilizzazione sul territorio e far conoscere, a quante più persone possibili, l’azione e i progetti di MSF.
